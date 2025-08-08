Panamá, 08 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Luctuosa

    En memoria de la Dra. María Ximena Diaz Ballivián

    Redacción de La Prensa
    En memoria de la Dra. María Ximena Diaz Ballivián

    Tu alma sigue viva, eres el rayo de luz que veremos siempre, en la certeza que nos volveremos a encontrar.

    Dra. María Ximena Diaz Ballivián

    Nació el 3 de agosto de 1991. Falleció el 7 de agosto de 2025.

    La familia Ballivián los invita a celebrar la vida de nuestra querida Ximenita.

    Sus padres:

    Mario Enrique Diaz Brin y María Eugenia Ballivián de Diaz

    Sus abuelos:

    Xavier Ballivián Benavides (q.e.p.d.) y Nancy Gosálvez de Ballivián

    Sus hermanos:

    Sergio Xavier Diaz Ballivián y Paola Sosa de Diaz

    Diego Enrique Diaz Ballivián

    Sus tíos:

    Manuel F. Jácome Ponce y Maria Ximena Ballivián Gosálvez Carlos A. Perurena Vallarino y Maria Virginia Ballivián Gosálvez

    Sus primos:

    Maria del Pilar y María Elena Jácome Ballivián

    Carlos Eduardo, Ana María, Juan Fernando Perurena Ballivián

    Su sobrino:

    Juan Manuel Herrera Jácome

    Su familia en Bolivia que aunque lejos, se sienten cerca.

    Lunes 11 de agosto de 2025 a las 10:30 a.m., Santuario Nacional del Corazón de María, ciudad de Panamá.


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más
    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • Panamá derrotó a México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf. Leer más
    • A partir de hoy la CSS lanza la plataforma Mi Retiro Seguro que te dice cuánto te tocará al jubilarte. Leer más