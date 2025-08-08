En memoria de la Dra. María Ximena Diaz Ballivián

Tu alma sigue viva, eres el rayo de luz que veremos siempre, en la certeza que nos volveremos a encontrar.

Dra. María Ximena Diaz Ballivián

Nació el 3 de agosto de 1991. Falleció el 7 de agosto de 2025.

La familia Ballivián los invita a celebrar la vida de nuestra querida Ximenita.

Sus padres:

Mario Enrique Diaz Brin y María Eugenia Ballivián de Diaz

Sus abuelos:

Xavier Ballivián Benavides (q.e.p.d.) y Nancy Gosálvez de Ballivián

Sus hermanos:

Sergio Xavier Diaz Ballivián y Paola Sosa de Diaz

Diego Enrique Diaz Ballivián

Sus tíos:

Manuel F. Jácome Ponce y Maria Ximena Ballivián Gosálvez Carlos A. Perurena Vallarino y Maria Virginia Ballivián Gosálvez

Sus primos:

Maria del Pilar y María Elena Jácome Ballivián

Carlos Eduardo, Ana María, Juan Fernando Perurena Ballivián

Su sobrino:

Juan Manuel Herrera Jácome

Su familia en Bolivia que aunque lejos, se sienten cerca.

Lunes 11 de agosto de 2025 a las 10:30 a.m., Santuario Nacional del Corazón de María, ciudad de Panamá.