En memoria de la Dra. María Ximena Diaz Ballivián

Tu alma sigue viva, eres el rayo de luz que veremos siempre, en la certeza que nos volveremos a encontrar.
Dra. María Ximena Diaz Ballivián
Nació el 3 de agosto de 1991. Falleció el 7 de agosto de 2025.
La familia Ballivián los invita a celebrar la vida de nuestra querida Ximenita.
Sus padres:
Mario Enrique Diaz Brin y María Eugenia Ballivián de Diaz
Sus abuelos:
Xavier Ballivián Benavides (q.e.p.d.) y Nancy Gosálvez de Ballivián
Sus hermanos:
Sergio Xavier Diaz Ballivián y Paola Sosa de Diaz
Diego Enrique Diaz Ballivián
Sus tíos:
Manuel F. Jácome Ponce y Maria Ximena Ballivián Gosálvez Carlos A. Perurena Vallarino y Maria Virginia Ballivián Gosálvez
Sus primos:
Maria del Pilar y María Elena Jácome Ballivián
Carlos Eduardo, Ana María, Juan Fernando Perurena Ballivián
Su sobrino:
Juan Manuel Herrera Jácome
Su familia en Bolivia que aunque lejos, se sienten cerca.
Lunes 11 de agosto de 2025 a las 10:30 a.m., Santuario Nacional del Corazón de María, ciudad de Panamá.