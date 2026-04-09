En memoria de Mitzi del Carmen Bocanegra de Díaz

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá.” Juan 11:25

Descansa en la paz del Señor, Mitzi del Carmen Bocanegra de Díaz.

Su esposo:

Oscar Díaz Daniel

Sus hijos:

Oscar Alberto Díaz Bocanegra y Marisol Castillo de Díaz

Dalgir Itzel Díaz Bocanegra de Fernandes y Luciano Fernandes

Mónica Ivette Díaz Bocanegra de Dillman y Donald Dillman

Omar Alexis Díaz Bocanegra y Giselle Ávila de Díaz

Sus nietos:

Joao y Paola Fernandes Díaz

Oscar Andrés, Gabriel y Ana Gabriela Díaz Castillo

Melissa y Donald Nicolas Dillman Díaz

Ricardo y Ana Laura Díaz Ávila

Su bisnieta:

Amalia Fernandes Álvarez

Invitan a la misa por su eterno descanso, que se celebrará el viernes 10 de abril a las 11:00 a.m. en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, Urb. Los Ángeles.

Agradecemos de corazón su compañía y oraciones.