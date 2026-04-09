Panamá, 09 de abril del 2026

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    Luctuosa

    En memoria de Mitzi del Carmen Bocanegra de Díaz

    “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá.” Juan 11:25

    Redacción de La Prensa
    En memoria de Mitzi del Carmen Bocanegra de Díaz
    Paz a su alma.

    Descansa en la paz del Señor, Mitzi del Carmen Bocanegra de Díaz.

    Su esposo:

    Oscar Díaz Daniel

    Sus hijos:

    Oscar Alberto Díaz Bocanegra y Marisol Castillo de Díaz

    Dalgir Itzel Díaz Bocanegra de Fernandes y Luciano Fernandes

    Mónica Ivette Díaz Bocanegra de Dillman y Donald Dillman

    Omar Alexis Díaz Bocanegra y Giselle Ávila de Díaz

    Sus nietos:

    Joao y Paola Fernandes Díaz

    Oscar Andrés, Gabriel y Ana Gabriela Díaz Castillo

    Melissa y Donald Nicolas Dillman Díaz

    Ricardo y Ana Laura Díaz Ávila

    Su bisnieta:

    Amalia Fernandes Álvarez

    Invitan a la misa por su eterno descanso, que se celebrará el viernes 10 de abril a las 11:00 a.m. en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, Urb. Los Ángeles.

    Agradecemos de corazón su compañía y oraciones.

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