En memoria de Mitzi del Carmen Bocanegra de Díaz

Descansa en la paz del Señor, Mitzi del Carmen Bocanegra de Díaz.
Su esposo:
Oscar Díaz Daniel
Sus hijos:
Oscar Alberto Díaz Bocanegra y Marisol Castillo de Díaz
Dalgir Itzel Díaz Bocanegra de Fernandes y Luciano Fernandes
Mónica Ivette Díaz Bocanegra de Dillman y Donald Dillman
Omar Alexis Díaz Bocanegra y Giselle Ávila de Díaz
Sus nietos:
Joao y Paola Fernandes Díaz
Oscar Andrés, Gabriel y Ana Gabriela Díaz Castillo
Melissa y Donald Nicolas Dillman Díaz
Ricardo y Ana Laura Díaz Ávila
Su bisnieta:
Amalia Fernandes Álvarez
Invitan a la misa por su eterno descanso, que se celebrará el viernes 10 de abril a las 11:00 a.m. en la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, Urb. Los Ángeles.
Agradecemos de corazón su compañía y oraciones.