En memoria de Roxie Carmela Audía Lawson

Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Roxie Carmela Audía Lawson, una madre amorosa, abuela, bisabuela, hermana, tía y tía abuela. Roxie nació el 19 de agosto de 1950, hija del Dr. Marino Audía Lo Polito y Frances Lawson de Audía quienes la precedieron en la muerte. Después de una vida de amor, amabilidad y dedicación a su familia, falleció de cáncer el 17 de enero de 2026.

Roxie obtuvo una maestría en historia de SIUE, fue profesora de Historia de Artes en la Universidad Nacional de Panamá (1984-2004), directora regional de Azuero para el Instituto Nacional de Artes y Cultura (1999-2003). Trabajó para el Estado de Illinois en el Departamento de Servicios Humanos (2004-2012).

Roxie era un alma devota y cariñosa que apreciaba su papel como madre y abuela. Ella fue una luz guía para sus hijos, Esteban Marino Arenas Audía y su esposa, Johnin R. de Arenas, Daniella Sofía Dutary Audía e Ira Michael Dutary Audía. Ella tenía a sus nietos cerca de su corazón. -Jayden Skie (Alexis), Bailey Sitlali, lan Esteban, Noah Sol, Lorenzo “Tre”, Weusi, Poemma Isabella, Nathaniel “Pipo”, Isaiah, Naomi “Mimi”, Sofía, y Dominic “Minito” Antonio - siempre estuvo allí para compartir sus alegrías, ofrecer sabiduría y proporcionar amor incondicional.

Roxie también fue la orgullosa bisabuela de Jude Sol, Eden Jasiel y Ares Saint. Su legado continuará a lo largo de sus vidas, y siempre será recordada por su espíritu de crianza y el profundo impacto que tuvo en su familia.

Le sobreviven su hermana, Ana Marina Audía Lawson, su cuñado Jeff Topal, y sus primos Nina, Francisco, José, Robinson y Danilo Audía y Harold “Sonny” St. Amant. Roxie deja otras una gran cantidad de sobrinas y sobrinos que la echaran mucho de menos, incluidos Alex Topal, Alexandra Topal, Marino Topal, Erick Arenas, Ella Faulkner, Jessica Babka y la sobrina nieta Sierra Spencer y el sobrino nieto Brandon Seper. Fue precedida en la muerte por su sobrino nieto Kaden Topal, su hermana Aida Mercedes Audía Lawson y sus abuelos Francisco Audía y Carmela Lo Polito de Audía.

Roxie era una mujer que tocaba los corazones de todos los que conocía. Su suave sonrisa, su naturaleza cariñosa y su apoyo inquebrantable a sus seres queridos permanecerán para siempre en nuestros corazones. Se dedicó al bienestar de su familia, y su amor vivirá en nuestra memoria.

Se llevará a cabo un servicio de visita en Funeral Caring Funeral Home, 6902 NE loop 410, San Antonio, Texas, hoy martes 27 de enero de 2026. El servicio de seguimiento que celebra su vida se llevará a cabo en la Iglesia Católica de Santa Cruz en Buda, Texas, el 4 de febrero de 2026, donde amigos y familiares se reunirán para honrar su memoria.

Que descanse en paz, rodeada del amor que dio tan libremente en vida.

En memoria amorosa de Roxie Carmela Audía Lawson.