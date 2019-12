'Me he enfocado más en sacar la entidad adelante'

LILIA HERRERA MOW

La defensora del Pueblo, a quien en el gobierno pasado no se le veía mucho más que al fiscal electoral o a la contralora, explica su rol y trata de justificar su silencio ante los abusos cometidos por el gobierno que la nombró.

No se le conoce mucho que digamos. Preséntese.

Lilia Herrera Mow, defensora. Abogada independiente desde 1985.

¿A qué pueblo defiende usted?

Al de Panamá, claro.

¿La critican más los que la conocen o los que no?

No sé. Pero soy muy trabajadora.

¿Qué hace usted aparte de opinar?

Promover derechos humanos en escuelas, hospitales, comunidad en general…

Un defensor puede declarar a un funcionario ‘hostil y entorpecedor’ por no brindarle información. ¿Usted ha hecho eso?

No ha sido necesario.

¿Ha hecho informes, fuera del de los presos?

Del agua. Y de violencia.

¿Y ha declarado que algún funcionario viola derechos humanos?

No ha sido necesario. Lo decimos privadamente, porque hay temas que por ser personales no divulgamos.

¿El gobierno pasado no violó derechos humanos con la Ley 30, por ejemplo?

Fue una situación, en un momento dado, todo lo que mezclaron ahí… han debido poner los temas separados.

Repito la pregunta.

Existen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncias para determinar eso. Está la posibilidad de que sí.

¿No habla claro porque ese gobierno la nombró?

No exactamente. Sí está en un trámite y definitivamente fue una situación bien triste, tenemos que esperar.

Hubo tantos abusos en ese gobierno… dígame tres que denunció usted.

El tema de los maestros. Situaciones con privados de libertad, con algunos funcionarios del interior…

Usted se pronunció en temas poco trascendentales. Ropa para entrar a las entidades, por ejemplo. ¿No había nada con más peso?

Cuando entré había que recuperar la confianza de la ciudadanía y que la entidad se reestructurara.

¿Y eso ya pasó?

Sí, creo que sí. Recibimos invitaciones de ciudadanos para actividades y para que los ayudemos.

Pudiendo hacer tanto, la Defensoría fue otra entidad de control que calló…

Había que reestructurar.

Pero había un montón de temas que no podían ignorarse. KPC: ¿Qué hizo?

Ese tema venía de antes.

¿Neonatos?

También venía de antes.

¿Barro Blanco?

Somos observadores.

¿Basura?

También se monitorea.

¿Transporte?

Se supervisan las paradas. Y los funcionarios suben también a los metrobús.

¿Feminicidios?

Hay una gran campaña.

¿Ambiente?

Tenemos quejas, se va a las áreas, limpieza de playas.

¿Libre expresión?

Participamos y promovemos seminarios del tema.

¿Cuándo dijo usted algo de los pinchazos?

Bueno, cuando los temas ya están en manos del Judicial pierdo competencia.

Pero denuncias de eso había mucho antes...

No tuvimos oportunidad.

¿Por qué?

El trabajo aquí es bien grande. Eso requiere pruebas. Lo que podemos decir es que el derecho a la privacidad tiene que ser respetado.

¿Pero, por qué la Defensoría no se siente?

En la web se sube lo que hacemos… quizá las personas no ingresan a la web.

Fuera de Punta Coco, que usted recomendó cerrar por violar los derechos humanos, en este gobierno tampoco se le ve mucho...

El presupuesto es básicamente funcionamiento. No alcanza para publicidad.

Solo se le ve activa en el tema de los presos…

Tenemos muchos proyectos: mujer, educación, discapacitados, adulto mayor, etc. Y un consultorio de asistencia legal gratuito con la Universidad de Panamá.

¿Quisiera quedarse en el cargo después de 2016?

Estoy hasta el día que Dios me quiera tener aquí.

Repito la pregunta.

No he pensado en eso.

Después del regaño de Juan C. Varela por Punta Coco no debe tenerla entre los candidatos…

Mi meta es cumplir.

¿Habla con él?

Hemos pedido citas y no, no me ha atendido.

¿Y Martinelli sí?

No, tampoco. No la pedí.

En septiembre de 2013, usted prometió auditorías del período de Patria Portugal. ¿Dónde están?

Se hicieron y entregaron.

¿Por qué no las hizo públicas?

Me he enfocado más en sacar la entidad adelante.

Lo peor que encontró.

Contaminaría el proceso.

¿Por qué sigue usando la Navigator de $87 mil que compró Portugal si la promesa fue canjearla por carros para la entidad?

El bien es del Estado y los carros por los que nos la cambiarían no compensaban el valor de la Lincoln.

¿Por qué devolvió a su despacho el sofá de $3 mil que se puso en la recepción cuando se fue Portugal?

A mi despacho vienen cónsules, embajadores… aquí estaban más cuidados que en la recepción.

¿No le pesa que su votación haya sido una línea del Ejecutivo? Fue maratónico, no hubo espacio para opinión ciudadana y usted no estaba siquiera sentada con los demás candidatos.

No fue así... como ciudadana tenía derecho a aspirar. No tenía ungimiento como se me quiso estigmatizar.

¿Usted tenía trayectoria en derechos humanos?

He enseñado derecho civil y de familia, que empiezan con personas. Los derechos humanos es personas.

¿Martinelli la escogió por méritos o por sumisa? Usted trabajó con él cuando él fue ministro...

Por méritos. Soy una profesional y cumplía con los requisitos del puesto.

La Ley de la Defensoría dice que el ejercicio de su cargo “es incompatible con la filiación partidista”. Usted fue CD hasta que se postuló. ¿Algo que decir?

La ley establece un término para renunciar.

¿Por qué en su hoja de vida ocultó que fue candidata en 2004 y en 2009?

Se pone el perfil profesional... ¿Qué iba a poner, “candidata a diputada, perdí”?

Usted trabajó con Roberto Linares. ¿Fue él un funcionario ejemplar?

En mi percepción, sí.

En internet salen más noticias de usted con la Sala V que de su trabajo. ¿Eso no le dice algo?

Yo tenía la oportunidad de participar y participé.

¿Aún cree que el gobierno CD fue bueno?

Creo que, como todos, tuvo cosas buenas y malas.

El balance es...

Bueno, hay muchas situaciones cuestionadas.

Y su respuesta es...

Bueno, todos los gobiernos han tenido sus fallas...