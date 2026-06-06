Fundación Iguales anuncia evento paralelo a la Asamblea de la OEA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fundación Iguales anunció que llevará a cabo un evento paralelo en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará en Panamá del 22 al 24 de junio.

Directivos de la fundación adelantaron que el evento se titulará “Fortaleciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desafíos desde el multilateralismo y la implementación de sus estándares ante los cambios globales”.

Se informó que la actividad será un coloquio-almuerzo de alto nivel, por invitación, el martes 23 de junio, de 12:00 p.m. a 2:00 p.m., en el Hotel Sheraton.

La actividad contará con la participación de autoridades nacionales, internacionales y representantes de la sociedad civil regional.

De igual forma, se destacó que el foro, coorganizado junto con la Coalición LGBTTI&TS de las Américas y la Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas, se estructurará en dos paneles.

Uno de los paneles será: “Matrimonio civil en las Américas”, donde se analizará el alcance y el desarrollo de los estándares para la plena inclusión de parejas del mismo sexo y sus familias tras la opinión consultiva de la Corte IDH de 2017.

Los expositores serán: José Luis Caballero (comisionado de la CIDH y relator LGBTI), Symmy Larrat (secretaria nacional LGBTIQ+ de Brasil), Ángela Russo (defensora del Pueblo de Panamá) e Iván Chanis Barahona (Fundación Iguales); bajo la moderación de Karen Anaya (Red de Litigantes de las Américas).

El segundo panel será: “Los retos del sistema en el hemisferio”, en este espacio se evaluarán las respuestas a los desafíos globales en democracia frente a brechas económicas y ambientales.

Participarán: Laura Gil (secretaria general adjunta de la OEA), Gabriela Pacheco (secretaria de la Corte IDH) y un representante de la Red de Litigantes LGBTI+, con la moderación de un representante del Gobierno de México.

Develan bandera

Por otro lado, la Fundación Iguales informó que este viernes 5 de junio, en alianza con el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), realizó el acto de develación de la bandera del orgullo.

El acto sirvió como plataforma para reflexionar sobre los desafíos históricos de la población LGBTIQ+ en Panamá y anunciar las próximas acciones de incidencia internacional de la organización.

Iván Chanis Barahona, presidente de Fundación Iguales, señaló que la apatía por los derechos humanos se explica por un entorno de preocupaciones diarias —como el costo de vida o la baja calidad educativa— que obliga a la gente a priorizar sus propios problemas. “¿Qué mal hace la desigualdad? No nos permite pensar ni proteger nuestros derechos ni los del conciudadano. La democracia peligra para todos cuando las leyes dejan desprotegido a un grupo de la sociedad”, afirmó.