Habilitan más entradas para ver a Farruko en apertura de los IV Juegos Suramericanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El artista boricua, recientemente distinguido con la Llave de la Ciudad, será el plato fuerte de la ceremonia tras rendir tributo al reggae panameño con su nuevo álbum.

Ante la alta demanda, la taquilla que había sido cerrada para la ceremonia de apertura de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que tendrá como invitado estelar al cantante urbano Farruko, este domingo 12 de abril en el Estadio Rommel Fernández, será reabierta con boletos extras, confirmó este viernes el Comité Organizador.

La organización aclaró que, como parte de una política de acceso inclusivo, las entradas para esta gala son totalmente gratuitas, y debido al enorme interés por ver al “Big Boss” del género urbano, los boletos digitales en la plataforma de Panatickets se agotaron rápidamente, alcanzando el aforo completo en cuestión de días.

Farruko recorre la Cinta Costera junto a caravana en el lanzamiento de su nuevo álbum en honor al reggae panameño.

No obstante, ante la gran cantidad de personas interesadas en participar, el comité organizador anunció que se han habilitado entradas extras para que más fanáticos puedan disfrutar del espectáculo.

“Sabemos que hay furor por Farruko y por disfrutar los deportes que vienen a Panamá. Estaremos habilitando más entradas gratuitas. Atentos todos”, señaló el Comité en sus redes sociales.

El evento, que iniciará a las 6:00 p.m., marcará el comienzo de una competencia que reunirá a más de 2,000 atletas de 15 países.

El cantante Farruko fue distinguido por la Alcaldía de Panamá, con las Llaves de la Ciudad.

La participación del boricua llega en un momento de estrecha conexión con el país. Este jueves 9 de abril, Farruko paralizó la Cinta Costera con una multitudinaria caravana para celebrar el lanzamiento de su disco Manda la Plena MOH, una producción que rinde homenaje a los pioneros del reggae en español y a la esencia musical de Panamá.

Durante su visita, el alcalde Mayer Mizrachi hizo entrega de la Llave de la Ciudad al cantante, reconociendo su trayectoria y su labor en la proyección de la cultura panameña a nivel global. Farruko, quien se refiere a Panamá como su “segunda casa”, estuvo acompañado durante los festejos por figuras internacionales como el streamer colombiano Mr. Stiven.

La ceremonia no solo dará la bienvenida a jóvenes deportistas de entre 14 y 17 años que competirán en más de 20 disciplinas, sino que reafirmará la posición de Panamá como un epicentro cultural y deportivo en la región, llevando el evento, bajo su lema oficial, “a otro nivel”, destacan los organizadores.