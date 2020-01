TE no hará el referéndum sobre la fase tres de la cinta costera

2:35 p.m. - El Tribunal Electoral (TE) le comunicó al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que no se podrá realizar el referéndum relacionado con el proyecto de la fase tres de la cinta costera, tal como él lo había propuesto.

"Es una lástima", dijo Martinelli, tras confirmar la decisión del TE. El jefe de Estado buscaba la realización del citado referéndum en San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo.

"Me acaba de informar el TE que no se puede hacer [el referéndum] porque no se pasaron las consultas ciudadanas... Como no se puede hacer, vamos a tener que obviar el proceso", indicó Martinelli.

"Yo lo quería hacer de buena fe, pero no lo puedo hacer porque si nos vamos a pasar la ley, no se puede hacer", añadió.

Con el referéndum, el mandatario esperaba que los moradores de los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo y Santa Ana aprobaran o no la construcción de la tercera fase de la cinta costera frente al Casto Antiguo.

Sin embargo, juristas habían advertido que con esta consulta en áreas específicas se violarían los principios básicos de la democracia participativa así como la Constitución. Los juristas Esmeralda de Troitiño y Miguel Antonio Bernal manifestaron que el Casco Antiguo es un Patrimonio de la Humanidad, por lo que El Chorrillo o San Felipe no son los únicos que pueden decidir sobre su futuro.