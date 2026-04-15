Hijo de Diomedes Díaz, llega a Panamá para revivir el vallenato con el legado del ‘Cacique’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Rafael Santos Díaz protagoniza un espectáculo emotivo junto a Jhonathan Chavez con una fusión de culturas, generaciones y tradiciones en Santiago Mall y el Rod Carew.

El cantante y actor colombiano Rafael Santos Díaz, hijo del famoso vallenatero Diomedes Díaz, arribará al país en las próximas horas, para un espectáculo que no solo promete entretenimiento, sino también un profundo viaje al corazón del vallenato, género que lleva en la sangre como hijo del inolvidable “Cacique de La Junta”.

Las presentaciones, previstas para el 17 de abril en Santiago de Veraguas y el 18 de abril en el Estadio Rod Carew, forman parte de una propuesta que trasciende fronteras: una fusión entre el vallenato colombiano y la música típica panameña, junto a Jhonathan Chavez, en lo que se perfila como un encuentro cultural sin precedentes.

Santos Díaz no vendrá solo. Le acompaña también Martín Elías Jr., nieto de Diomedes y su reconocido acordeonista y productor, Jimmy Zambrano.

Jhonathan Chavez, acordeonista y cantante panameño.

Más que un concierto, el show es una declaración de identidad. Santos Díaz adelantó que su repertorio incluirá temas de su más reciente producción “Mis éxitos, mi historia”, un proyecto que rinde homenaje tanto a su padre como a agrupaciones emblemáticas del género. Sin embargo, será la interpretación de “Mi Muchacho” la que marcará el momento más íntimo de la noche.

Con voz entrecortada por la emoción, el artista ha confesado que cada vez que canta ese tema —que le dedicaba su padre— siente una conexión espiritual que trasciende el escenario. Es el instante donde el público no solo escucha música, sino que presencia un legado vivo.

“Ese muchacho que yo quiero tanto / ese que yo regaño a cada rato / me hizo acordar ayer/ que así era yo también cuando muchacho!”, dice parte de la letra que eriza al cantante vallenatero.

El cantante y actor colombiano Rafael Santos Díaz, hijo del famoso vallenatero Diomedes Díaz.

De acuerdo a los productores del evento, la propuesta artística no se limita a la nostalgia. Santos impulsa una evolución del vallenato que incorpora elementos modernos sin perder su esencia. Este equilibrio busca acercar el género a nuevas generaciones, manteniendo intacta su raíz narrativa y melódica.

El espectáculo también incluirá nuevas composiciones como “Vela vela” y “El bochinche”, esta última inspirada en la dinámica de las redes sociales, demostrando que el vallenato puede dialogar con los tiempos actuales sin perder autenticidad.

Panamá, en este contexto, se convierte en un punto clave para la proyección internacional del proyecto. No es casualidad que el país haya sido elegido como uno de los primeros escenarios de esta gira, que posteriormente llegará a mercados como Estados Unidos y México.

Además, la conexión entre ambas naciones encuentra en el acordeón un lenguaje común. Temas como “Guararé” simbolizan ese puente cultural que ahora se materializa en un espectáculo donde dos tradiciones se abrazan sobre la misma tarima.

Con más de seis horas de música, momentos compartidos entre artistas y una puesta en escena cargada de simbolismo, la cita promete ser un homenaje a la memoria, a la herencia musical y a la capacidad de la música para unir pueblos.