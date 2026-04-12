La Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá lamenta la pérdida de Don Luis Horacio Moreno Tejeira

La Junta Directiva, en representación de todos sus miembros, la presidencia ejecutiva y personal, adopta esta resolución en memoria de DON LUIS HORACIO MORENO TEJEIRA.

CONSIDERANDO

Que el 9 de abril de 2026 falleció en esta ciudad el señor Luis Horacio Moreno Tejeira, patriota, ciudadano ejemplar, referente indiscutible del sistema bancario panameño y figura de trascendencia nacional e internacional, cuya vida encarnó los más altos valores de servicio, integridad y compromiso con el país.

Que su trayectoria profesional constituye un testimonio extraordinario de liderazgo, excelencia y visión, habiendo contribuido de manera determinante a la consolidación, proyección y prestigio del Centro Bancario Internacional de Panamá, en momentos decisivos de su evolución histórica.

Que, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá durante los períodos 1976-1977 y 1977-1978, ejerció un liderazgo firme, lúcido y visionario, guiando al gremio con sentido de responsabilidad y profundo compromiso institucional.

Que desempeñó altos cargos de relevancia nacional e internacional, destacándose como Gerente General del Chase Manhattan Bank en Panamá, así como representante de nuestro país ante organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Que durante el período de reconstrucción democrática que siguió a la invasión que puso fin a la dictadura militar, como Gerente General del Banco Nacional de Panamá, dirigió su saneamiento, lo que fue fundamental para recuperar la confianza ciudadana en el sistema bancario, así como la solvencia financiera del gobierno, sentando las bases para la asombrosa recuperación económica del país.

Que su vocación intelectual y académica lo llevó a formar generaciones de profesionales, sembrando conocimiento, pensamiento crítico y principios éticos en el ámbito universitario, contribuyendo así al fortalecimiento del capital humano del país.

Que como fundador y presidente de la Fundación Panameña de Ética y Civismo, junto a su obra escrita, profusa y profunda, trasciende el ámbito técnico para adentrarse en la reflexión sobre la ética, el civismo y el destino de la nación, constituyéndose en un legado permanente para la conciencia colectiva panameña.

Que su vida fue ejemplo de integridad, liderazgo sereno, compromiso con los valores democráticos y firme convicción en la importancia de la ética como pilar del desarrollo sostenible de la sociedad.

Que, en reconocimiento a su trayectoria excepcional y a sus invaluables aportes al desarrollo de la banca panameña, el señor Luis Horacio Moreno Tejeira fue distinguido en el año dos mil veintitrés con la orden al mérito René Orillac, máxima condecoración que otorga la Asociación Bancaria de Panamá a aquellos banqueros cuya vida profesional encarna los más altos estándares de excelencia, liderazgo e integridad, constituyéndose este honor en testimonio del profundo respeto, admiración y gratitud de todo el gremio bancario;

Que su partida enluta a toda la nación panameña, que pierde a uno de sus más ilustres ciudadanos, cuyo ejemplo perdurará como faro de inspiración y referencia moral,

RESUELVE

Expresar con profundo recogimiento y respeto, el pesar de la Asociación Bancaria de Panamá por el fallecimiento del señor Luis Horacio Moreno Tejeira, cuya vida dignifica la historia del país y enaltece el ejercicio de la banca.

Rendir homenaje a su memoria, exaltando su legado imperecedero como arquitecto del desarrollo bancario, formador de generaciones, pensador comprometido y promotor incansable de la ética y el civismo.

Dejar constancia de su invaluable contribución al fortalecimiento institucional de la Asociación Bancaria de Panamá y al posicionamiento del sistema financiero panameño en el comercio internacional.

Extender a sus familiares, amigos y allegados las más sentidas condolencias, acompañándolos con sincera solidaridad en este momento de dolor, con la certeza de que su legado trasciende el tiempo y la memoria.

Disponer que la presente resolución sea publicada como testimonio solemne de reconocimiento y gratitud del gremio bancario panameño, y entregada a sus familiares como expresión de honor a su vida y obra.

Adoptada en sesión extraordinaria en la ciudad de Panamá, el 9 de abril de 2026.

Junta Directiva

ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMÁ