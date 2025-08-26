Panamá, 26 de agosto del 2025

    Luctuosa

    La Junta Directiva, los accionistas y los colaboradores de Real Hotels & Resorts lamentan la pérdida de Ricardo Poma

    Redacción de La Prensa
    La Junta Directiva, los accionistas y los colaboradores de Real Hotels & Resorts nos unimos para despedir a quien marcó nuestra historia con su ejemplo:

    Ricardo Poma (q.d.d.g.), presidente y Ceo de Grupo Poma

    Con sano orgullo y profundo agradecimiento, recordaremos siempre su visión, liderazgo y compromiso con el bienestar de las personas.

    Su vida será un legado que permanecerá vivo como ejemplo, guía y fuente de inspiración en todo lo que hagamos.

    Nos unimos a las oraciones de su familia y amigos cercanos.

    San Salvador, 26 de agosto de 2025


