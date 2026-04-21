Lo condenan a nueve años por hurtar ganado a Ulpiano Vergara

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El sentenciado, quien era empleado de confianza del artista, logró acuerdo de pena, tras sustraer 30 reses de la finca del artista en Las Tablas, causando una afectación de $24,000.

La justicia panameña dictó sentencia definitiva en el caso de hurto pecuario que afectó al reconocido acordeonista y cantante de música típica, Ulpiano Vergara, informó el Ministerio Público en un comunicado oficial.

De acuerdo al informe, la Sección de Juicio Oral de la Fiscalía Regional de Los Santos logró la condena de nueve años de prisión para un hombre de 45 años, tras la validación de un acuerdo de pena.

Los hechos, que se remontan a finales de 2024, ocurrieron en la finca “La Cantera”, propiedad del artista, ubicada en el sector de San José, distrito de Las Tablas.

Sentencia. Foto: Órgano Judicial. Archivo.

Abuso de confianza

Según el expediente judicial, el hoy condenado se desempeñaba como ordeñador y cuidador de los animales en la propiedad de Vergara. Aprovechando su acceso y posición de confianza, el sujeto se apoderó de 30 reses de las razas pardo suizo y holstein, cada una valorada en aproximadamente $800.

La investigación determinó que el ilícito se ejecutó de forma continuada entre septiembre y noviembre de 2024. El ganado fue comercializado con un tercero y trasladado a la Subasta Ganadera Central en El Espinal de Guararé para su venta final. En total, el perjuicio económico directo contra el músico ascendió a $24,000.

Sanciones adicionales

Además de la pena principal de 108 meses de cárcel, el Tribunal impuso como sanción accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de 60 meses, una vez cumplida la pena de prisión.

La sentencia fue admitida por los magistrados luego que el imputado lograra un acuerdo de pena tras confesar, aceptando su responsabilidad en el delito de hurto pecuario agravado.