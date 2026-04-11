Los Sandoval, ‘primeros en el Continente, con sonido tridimensional en vivo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La agrupación panameña asegura que marca un antes y un después en la música típica en América, al introducir por primera vez una experiencia sensorial envolvente en sus shows.

Los hermanos Samy y Sandra Sandoval realizaron el lanzamiento oficial del “Rebeldía Tour”, apostando por la implementación de sonido inmersivo en un espectáculo en vivo dentro del género típico.

El evento, concebido como un abreboca de lo que será la gira, combinó un repertorio cargado de canciones de rebeldía con una experiencia sensorial envolvente, una tecnología de audio tridimensional, permitiendo percibir sonidos desde todas las direcciones, incluida la altura, abajo y detrás.

Samy Sandoval explicó a este medio que la agrupación utilizó una configuración 9.2.4 —nueve bocinas distribuidas alrededor del público, cuatro en el techo y dos secciones de bajos— que permitió que el sonido literalmente rodeara a los asistentes.

Samy y Sandra Sandoval innovan con un sonido inmersivo.

“Eso viene desde Europa y se ha visto en lugares como Las Vegas y teatros de Nueva York, pero en música regional o típica como la nuestra es la primera vez en toda América”, afirmó Sandoval, destacando el carácter pionero de la propuesta.

Durante la presentación, realizada la noche del jueves 9 de abril,el propio artista descendió del escenario y recorrió el recinto ejecutando su acordeón, permitiendo que los asistentes vivieran la experiencia sonora desde distintos puntos. Minutos después, Sandra hizo lo mismo, bajando con micrófono en mano para cantar temas cargados de actitud y empoderamiento, que fueron coreados por medios, empresarios y fanáticos presentes.

El anuncio del Rebeldía Tour llega tras el éxito de su gira Noche de Despecho, que culminó con un lleno histórico en Plaza Figali. Ahora, la nueva propuesta promete una energía completamente distinta, con un mensaje más directo y desafiante, reflejado en canciones como “Lo que no da, se deja”, “A mí se me respeta”, “Mujer de nadie” y “Gallina fina”.

Samy y Sandra Sandoval innovan con un sonido inmersivo. Foto: Martha Vanessa Concepción

Samy explicó que la idea surgió de su interés personal por nuevas tecnologías de audio. “Lo había visto en películas y grabaciones, pero no en vivo. Me gustó tanto que comencé a investigar hasta dar con esta tecnología”, señaló el artista.

El repertorio del tour incluirá más de 40 temas, entre clásicos y éxitos que han marcado la carrera del dúo, manteniendo la esencia que los ha convertido en referentes de la música típica, pero ahora con una propuesta renovada y audaz.

La gira recorrerá distintas provincias del país en fechas que serán anunciadas próximamente, con la promesa de llevar esta experiencia innovadora a miles de seguidores.

Sandra Sandoval. IG

El lanzamiento coincidió además con la víspera del cumpleaños número 56 de Sandra Sandoval, quien compartió un emotivo mensaje de agradecimiento y crecimiento personal.

“Así recibo mi cumpleaños, agradeciendo a Dios por un año más y por permitirme una nueva oportunidad, cambiando hábitos y alimentando mi alma con pensamientos positivos y amando al prójimo sin distinto de raza, sin hablar mal de nadie, porque entendí que cuando se señala a alguien me estoy señalando yo misma. Nos vemos este sábado en el Sandra Fest en Westland Mall”, señaló la rítmica cantante.