Luto por el fallecimiento de Eustacio Taquis

Luctuosa

Descansó en la paz del Señor, Eustacio Taquis el pasado sábado 24 de octubre de 2020 en Atenas, Grecia.

Sus sobrinos: María Alex Taquis, Victor Ignacio y Thanya y Fotis Antonio Sierra Taquis, comparten la misa que se lleva a cabo hoy 27 de octubre de 2020, en Dorion, Messinias y se unen a la pena que embarga a nuestra querida tía María y primos Antonio y Stella, Costa y Natalia, Fotis y Katerina e hijos, por el sensible fallecimiento de nuestro querido tío Eustacio.

Le expresamos a la familia Taquis –Tsingas, nuestro más sentido pésame por su irreparable pérdida.

Para nosotros no solo fuiste un tío, para mi otro padre que me quisiste como la hija que no tuviste, y para mis hijos otro abuelo, aunque estuvieras lejos.

Siempre te recordaremos por tus consejos y calidad humana y te llevaremos en nuestros corazones, nos dejas a tu partida un gran legado.

Buen Viaje ( Kaló Taxidi ) tío, descansa en paz