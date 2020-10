Luto por la pérdida de Cesar Augusto Rodríguez Torres “Pichi”

Luctuosa

Descansa en la paz del Señor don Cesar Augusto Rodríguez Torres “Pichi”, quien murió para vivir, el pasado 22 de octubre de 2020.

Sus sobrinos: Dr. Rogelio Naranjo Rodríguez y familia; Dr. Jorge Adolfo Mejía Rodríguez y familia; Ing. Aníbal Mejía Rodríguez y familia; Licda. Milka Montero Rodríguez y familia; Mayor. Mariela del C. Montero Rodríguez de Cigarruista y familia; Licda. Mirla Lina Diaz Rodríguez y familia; Lic. Pablo Díaz Rodríguez y familia; Licda. Cynthia Díaz Rodríguez de Hernández y familia; Licda. Ruth Viela Díaz Rodríguez de Araúz y familia; Lic. Francisco Andrés Valderrama Rodríguez

Agradecemos profundamente las muestras de cariño, respeto y condolencias ante la partida de nuestro querido Tío Cesar.

Tío Cesar nos deja un legado de superación, honradez, profesionalismo, amor familiar y don de gente, valores estos dignos de imitar y del que quedamos por siempre orgullosos.

El señor es mi Pastor nada me falta; en verdes pastos él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. (Salmo 23-2)