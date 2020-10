Luto por la pérdida de Efstratia Constantiniadis de Tiniacos

Luctuosa

El pasado 25 de octubre de 2020 falleció Efstratia Constantiniadis de Tiniacos, quien nació el 21 de noviembre de 1935.

Sus hijos: Maria Tiniacos C.; Zoy Tiniacos C. de Sarpoolaki; Alejandro TIniacos C.

Sus nietos: Sahar Alexandra Sarpoolaki T.; Yasamin Irene Sarpoolaki T.; Bijan Dimitri Sarpoolaki T.; Effy Alexandra Tiniacos T.; Dimitri Alejandro Tiniacos T.

Agradecen todas sus afectuosas condolencias y oraciones.

Debido a las actuales circunstancias sanitarias sus honras fúnebres se celebrarán en forma privada con la familia.