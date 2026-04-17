Mitradel impondrá sanciones al proyecto Cuarto Puente por condiciones laborales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra Jackeline Muñoz anunció la suspensión de nuevos permisos de trabajo para personal extranjero en el proyecto del Cuarto Puente.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social (Mitradel) impondrá sanciones al Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP),y su subsidiaria, a las que además impuso un plazo de 10 días para corregir el trato calificado como “inhumano” en el que mantienen a trabajadores panameños, informó este viernes 17 de abril la ministra Jackeline Muñoz.

Tras una inspección que describió como “afectante” y “lamentable”, Muñoz, reiteró que encontró irregularidades y un marcado sistema de segregación laboral en las obras del Cuarto Puente sobre el Canal, por lo que ordenó sanciones y un bloqueo inmediato a la contratación de más personal extranjero.

Sanciones en marcha

Explicó que el plazo lo otorgó por ley a la empresa principal y a la subcontratista, para subsanar las deficiencias, pero aclaró que el proceso sancionatorio ya está en la Secretaría Judicial de la institución.

“No hay margen para espera”, advirtió Muñoz. Señaló que no podría adelantar detalles de las sanciones, por el momento, pero reiteró que “la sanción se va a dar”.

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá genera más 3,700 empleos directos. Cortesía

Igualmente, anunció que el Mitradel mantendrá presencia nocturna en el proyecto para vigilar los turnos extraordinarios, tras detectarse que en horas de la noche el porcentaje de extranjeros aumenta considerablemente.

Durante el recorrido, Muñoz dijo que era evidente que había un porcentaje alto de trabajadores asiáticos. Detectaron 43 trabajadores extranjeros, de los cuales 37 se encontraban en condición irregular.

Denunció una división inaceptable entre la fuerza laboral: mientras los trabajadores asiáticos contaban con contenedores equipados con aire acondicionado y sillones, los panameños eran relegados a “comedores remachados” en esquinas del proyecto o debajo de contenedores.

El proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá generará más de 3 mil empleos. Cortesía CPCP

“Fue deplorable ver cómo tienen a los trabajadores panameños en una esquina y a los asiáticos en otra bien atendidos. Aquí no hay categorías; al trabajador panameño se le respeta”, enfatizó la ministra, quien detalló que el ministerio tuvo que intervenir incluso para comprar microondas, ya que los obreros locales no tenían dónde calentar sus alimentos.

A las disparidades en infraestructura se sumaron fallas críticas de higiene: basura acumulada y baños colapsados, condiciones que la ministra calificó como “inhumanas”.

Condiciones laborales

Uno de los puntos más críticos señalados por Muñoz es el desplazamiento de la mano de obra nacional.

Según la funcionaria, personal extranjero está realizando tareas que el trabajador panameño puede ejecutar “perfectamente”.

Ante esta realidad, la ministra fue tajante: “No doy un permiso de trabajo más para trabajadores extranjeros que identifique sean para el Cuarto Puente”. El objetivo, aseguró, es atacar el desempleo desde la realidad del campo y garantizar el cumplimiento de los porcentajes legales de contratación.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente está integrado por dos empresas de capital chino: China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) y China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC).

Se estima que la obra estará lista para finales del año 2028, de acuerdo a informes del Ministerio de Obras Públicas (MOP).