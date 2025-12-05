Nota de la Junta Directiva de Corporación La Prensa, S.A.

Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) considera oportuno hacer del conocimiento público que, al momento de ofrecer a la señora Annette Planells su incorporación a la Junta Directiva de esta empresa y, posteriormente, su designación como presidenta de este órgano, dicha propuesta se realizó bajo tres condiciones claras y expresas, las cuales ella aceptó:

Que debía abandonar cualquier vínculo con el medio digital Foco.

Que debía suspender cualquier activismo político.

Que debía atender y resolver el conflicto de interés que implicaba su incorporación a esta corporación, dado que su hermano, el señor Juan Carlos Planells, se desempeñaba como gerente general de la empresa. Esta situación había sido previamente planteada al señor Planells, quien incluso manifestó su conformidad con su inminente desvinculación laboral de Corprensa.

La señora Planells solicitó un plazo prudencial para atender esta tercera exigencia, el cual fue concedido en un marco de buena fe y confianza institucional. Sin embargo, ante su decisión de no cumplir con dicha condición, fue ella misma quien optó por finalizar toda relación con Corporación La Prensa, S.A.

Tras los hechos que recientemente han salido a la luz pública, esta corporación ha comprobado sus sospechas de que tampoco se había dado cumplimiento a las primeras dos condiciones exigidas para su nombramiento.

Corporación La Prensa, S.A. deja constancia de que no comparte, respalda ni se identifica con las actuaciones de la señora Planells, las cuales no solo se apartan de los principios elementales del ejercicio ético y responsable del periodismo, sino que también resultan incongruentes con los valores institucionales que nos han caracterizado históricamente. En consecuencia, afirmamos de manera categórica que dichas acciones se produjeron sin conocimiento, autorización ni aval de esta Junta Directiva.

Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la independencia editorial, la integridad profesional y el estricto apego a las normas éticas que sustentan el ejercicio del periodismo dentro de esta corporación.