Panamá, 15 de agosto del 2025

    Luctuosa

    Nuestro eterno agradecimiento

    Redacción de La Prensa
    La familia Diaz Ballivián agradece de todo corazón, a los Doctores, Enfermeros, Auxiliares, Personal Técnico y Administrativo del Hospital Nacional, por el cuidado, dedicación, atención y, sobre todo, por la calidad humana que demostraron hacia nuestra querida

    Dra. María Ximena Diaz Ballivián

    y hacia todos nosotros durante su enfermedad.

    Especialmente, expresamos nuestro profundo agradecimiento a los doctores:

    Dra. Marylin Medrano

    Dr. Rafael Paredes

    Dr. Miguel De La Rosa

    Dr. Carlos Alberto Perurena

    por su entrega profesional y humana hasta el último momento.

    También agradecemos de todo corazón a todos los que nos acompañan con sus oraciones y muestras de cariño.

    Gracias

    Familia Diaz Ballivián


