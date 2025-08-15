Nuestro eterno agradecimiento

La familia Diaz Ballivián agradece de todo corazón, a los Doctores, Enfermeros, Auxiliares, Personal Técnico y Administrativo del Hospital Nacional, por el cuidado, dedicación, atención y, sobre todo, por la calidad humana que demostraron hacia nuestra querida
Dra. María Ximena Diaz Ballivián
y hacia todos nosotros durante su enfermedad.
Especialmente, expresamos nuestro profundo agradecimiento a los doctores:
Dra. Marylin Medrano
Dr. Rafael Paredes
Dr. Miguel De La Rosa
Dr. Carlos Alberto Perurena
por su entrega profesional y humana hasta el último momento.
También agradecemos de todo corazón a todos los que nos acompañan con sus oraciones y muestras de cariño.
Gracias
Familia Diaz Ballivián