El rey bromea con Martinelli

9:29 a.m. - Cuando el rey de España Juan Carlos I recibió en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, provocó la risa de los periodistas que cubrían el evento al pedirle disculpa a su invitado desde lo alto de una escalera, por no poder bajar. “Perdóname, que no baje”.

Esta anécdota la recoge en su edición digital el diario ABC, el cual recuerda que el monarca se recupera de una operación en una rodilla.Además de esta anécdota, en las fotos que publica la agencia Efe se aprecia como Martinelli le da un gran abrazo a Juan Carlos de Borbón.

Por otro lado, el rotativo recordó que el mandatario panameño inauguró el nuevo formato de almuerzo oficial de la Casa Real de España.

Según ABC, se trata de un modelo “más austero y recogido”, que esta muy ligado a las necesidades del rey, quien se recupera de la citada operación, que le obliga a utilizar muletas.

