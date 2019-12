'Yo sí me siento profeta en mi tierra'

DANILO PÉREZ

Entra y sale gente, suenan instrumentos de lado y lado, se apagan y se prenden luces… Faltan horas para que arranque el festival de jazz y Danilo Pérez, su artífice, se sienta finalmente. Se pone cómodo, se incomoda, se vuelve a acomodar… y termina riéndose.

Van 13 años de festival. ¿Dónde planea llegar?

Que sea ley, con presupuesto y apoyo para que sea sostenible.



¿Qué le falta al festival?

El año pasado fueron 22 mil personas con lluvia y este año esperamos alrededor de 28 mil. Falta plata y gente.

Hay quienes dicen que el festival ha bajado su oferta artística.

No saben lo que dicen... Cada año vienen leyendas.

¿Usted rinde cuentas a las entidades públicas por los patrocinios que recibe? Al INAC, por ejemplo.

Siempre rendimos. He oído comentarios de ese tipo y no es así. Si fuera así no nos apoyaran de vuelta.

¿Qué es lo más difícil de organizar el festival?

Saber que tengo el apoyo de los artistas internacionales al 100% y no lograr apoyo interno al mismo nivel.

¿Por ejemplo?

Chucho Valdés donó un piano, Rubén Blades le da $16 mil a la fundación todos los años para pagar profesores, Wayne Shorter ha donado tres veces su talento y su cuarteto no vale menos de $60 mil el concierto, las becas que me ha dado Berklee suman más de $2 millones.

Si el festival es de jazz, ¿por qué invitan a artistas de otros géneros? ¿Para atraer más público?

No, es porque el jazz es música que viene del folclor afroamericano y representa creatividad.

Siendo así, ¿cree que alguna vez algún reguesero participará en el festival?

Claro… va más allá de un estilo. Vamos a hacer el experimento. Podríamos sorprendernos, así como me ha sorprendido llegar donde estamos. Jamás pensé que íbamos a ver 20 mil personas en un concierto.

¿Qué esperaba?

No esperaba manejar más de 10 mil. Ya eso me parecía bastante increíble.

¿Cuál reguesero le gusta?

El General. Siempre hablamos de hacer algo juntos. ¿Dónde está? Que aparezca… Kafu Banton.

Si solo hubiera jazz en el festival, ¿a cuántos de los 28 mil asistentes que esperan atraerían?

Áyala ñec.

Si no se permitiera tomar, ¿cuánta gente cree que iría a la clausura?

Áyala ñec, me la ‘tas poniendo difícil… Yo sí creo que debe haber agua, cervecita pa’ gruveá’…

¿Usted se considera el Rubén Blades o el Mariano Rivera del jazz?

Yo creo que sí. El Durán del jazz.

¿Es cierto que la organización de los Grammy le quedó debiendo una estatuilla en los años 90?

Sí, ya la estamos buscando… eran muchos porque eran para la banda completa. Ahora, documentando mi historia, llamamos y de una vez respondieron.

¿Le aplica lo de ‘nadie es profeta en su tierra’?

Yo sí me siento profeta en mi tierra. Yo rompo con eso. Me fui de aquí con éxitos y regreso con éxitos.

¿Se siente más valorado aquí que afuera?

No, me valoran más afuera que aquí, mi carrera no hubiera tenido el reconocimiento que tiene si me hubiera quedado en Panamá.

Su artista comercial favorito.

Stevie Wonder, Rubén Blades, Michael Jackson e Issac Delgado.

Una voz insuperable.

Danny Rivera, Mercedes Sosa, Milton Nascimento.

¿Con quién quisiera tocar?

Sonny Rollins… Maravilloso. Y Stevie Wonder.

Tres artistas comerciales sobrevalorados.

Empieza la cosa. Justin Bieber, Enrique Iglesias. Completely overrated. No lo soporto. No se puede oír en mi casa eso. Kenny G…

Lo que solo oye en su iPod porque le da penita oírlo en público.

Las canciones románticas de los 80. El grupo Chicago, así… Nothing’s gonna change my love for you… Hay unas cosas que yo sé que son corny, pero… wao. Ir Supply, Billy Joel… Esa vaina a mí me llega. Y los Combos Nacionales. Más desafinados... Sacúdete muévete mami repítelo otra vez…

A Beyonce la conoció en un elevador y le echó el ojo mientras el papá lo miraba más fijamente a usted. Échenos otra anécdota así…

Jeee. ¡Ella también me estaba echando el ojo!

Un artista panameño que no ha recibido el reconocimiento que merece.

Luis Russell, Víctor Boa, Clarence Martin, Gonzalo Brenes…

¿El panameño reconoce el talento nacional?

Sí, pero se necesita más educación en el tema.

Defina reguetón.

El idioma de la juventud.

¿Qué tanto sabe el público panameño de jazz?

En Colón y Río Abajo saben: parte de esta cultura.

Hace cinco años me dijo que a la enseñanza musical en Panamá le daba 1 de 5. ¿Y ahora?

2.

Lo llaman de American Idol o The X Factor para ser jurado. ¿Qué dice?

Este año me invitaron a Thelonious Monk. Si no cae la misma fecha, voy.

Su peor defecto como artista.

Me gusta improvisar… a la gente muchas veces le gusta oír lo mismo.

¿Cómo le fue a la cultura con el gobierno de Ricardo Martinelli de 1 a 10?

2. No le fue bien…

Y tomando en cuenta que el INAC no tiene director desde hace seis meses y no tenemos Teatro Nacional desde hace ocho meses, ¿a Varela le irá mejor o peor?

Falta un plan a largo plazo. Rezo para que le vaya mejor…

Él también. ¿Aceptaría dirigir el INAC?

Ya vas. Si fuera un ministerio, lo pensaría.

¿Cómo titularía una canción para los de CD?

No termino de sorprenderme.

¿Para los diputados?

Así no es la cosa.

¿Y para los magistrados?

Ahora o nunca.

Usted que es panagringo, como Bosco Vallarino. Lo primero que piensa cuando digo Trump.

Say what? ¿Y eso qué es?