The Trust Project: Contra la desinformación, periodismo de confianza

The Trust Project es una iniciativa de la periodista Sally Lehrman que promueve un periodismo íntegro, hecho desde la rigurosidad y la ética, en un momento de abundancia informativa y no siempre confiable.

La Prensa es el primer medio de Centroamérica que se suma a esta iniciativa. Tras un proceso de implementación de los 8 Indicadores de Confianza, este diario puede mostrar en su sitio web el sello de The Trust Project.

En las siguientes líneas, Lehrman cuenta el origen de su proyecto, sus principales objetivos y la evolución global de una iniciativa que comenzó en 2014.

¿Cuál es el objetivo del Trust Project?

Fundé el Trust Project en 2014 en respuesta a un mundo en el que las redes sociales y los motores de búsqueda en Internet mezclaban las noticias, la publicidad, la propaganda y las columnas de opinión como si se tratase de la misma cosa. Como resultado, la gente iba perdiendo la confianza en el periodismo. Mi intención es que la gente reconozca el periodismo hecho con integridad y ayudar a las plataformas tecnológicas que distribuyen las noticias a hacer lo mismo. Hoy día hay más de 200 sitios noticiosos que muestran los 8 Indicadores de Confianza en sus páginas y trabajan en conjunto para lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas. Estos 8 Indicadores de Confianza, aceptados como estándar en todo el mundo, muestran qué y quiénes están detrás de los sitios noticiosos para que la gente pueda decidir si debe o no confiar en ellos.

¿Cómo se entera uno de quién participa en The Trust Project?

Los sitios noticiosos que se comprometen con los principios de responsabilidad social, veracidad, imparcialidad e inclusión en las noticias se cercioran de tener políticas que respalden sus compromisos y así se lo demuestran al público. Una vez concluido el trabajo editorial, de diseño y de desarrollo, estos sitios se someten a una revisión de cumplimiento y, por último, son aprobados para usar el distintivo Trust Mark, que es un logotipo en forma de T que colocan en sus páginas. Entre nuestros socios noticiosos se cuentan grandes empresas como The Washington Post, The Globe and Mail, Hearst Television y Tegna, agencias de noticias como la Public News Service, periódicos nacionales tales como La Prensa y El Comercio, y medios regionales como El Periódico de Catalunya y A Gazeta, así como medios nativos digitales innovadores tal como Amazônia Real.

¿Por qué es más importante que nunca contar con medios confiables en todo el mundo?

La empresa periodística se fundamenta por completo en la confianza: confianza entre los periodistas y sus fuentes, las comunidades a las que dan cobertura, y el público que lee, escucha o ve las noticias. Y en esta era de la Covid-19, cambio climático y agitación política, el público por supuesto que necesita medios noticiosos que presenten noticias sin sesgos y con contenido honesto, transparente y ético, además de que tengan el compromiso de servir el interés público. Necesita saber que pueden confiar en un sitio informativo para que le ayude a navegar las complejidades del presente. Una investigación reciente del Reuters Institute del Reino Unido reveló que a nivel mundial el público aprecia y desea profundamente contar con información imparcial.

¿Qué opina del incremento del contenido digital y el desafío que enfrenta el público para encontrar noticias reales en medio de un mar de contenido?

Primero, ya llevamos mucho tiempo permitiendo que el espacio digital controle la forma en que trabajamos en el periodismo, al grado de sacrificar nuestras prioridades con tal de responder a las presiones del algoritmo. Estamos trabajando para revertir esta situación y mejorar el espacio digital mediante el uso de los Indicadores de Confianza en un formato legible por máquina para que Facebook, Google y Bing puedan utilizarlos y para que también estén en las páginas de noticias que el público ve. Queremos hacer hincapié y respaldar la calidad informativa y reducir la influencia de los titulares provocativos o la narrativa dramática. También queremos que los sitios noticiosos colaboren entre sí para fomentar estándares altos y una mejor rendición de cuentas.

¿De dónde proviene el financiamiento de The Trust Project?

Estamos sumamente agradecidos de poder contar con fondos provenientes de Craig Newmark Philanthropies, el Democracy Fund, Google, Facebook y la Fundación Knight, y la Markkula Family Foundation. Además, dado que solicitamos a nuestros sitios noticiosos que expliquen la separación entre el periodismo y quienes los financian, también quiero señalar que los Indicadores de Confianza y nuestras políticas son totalmente independientes de las fuentes de financiamiento.

¿Qué quiere el público de los medios noticiosos y los periodistas?

El público quiere ver una separación clara entre la información imparcial y el contenido patrocinado (publirreportajes), artículos de análisis y de opinión. El público también quiere saber quién y qué está detrás de las noticias que ven, así como quiénes han financiado el sitio noticioso y quién es el periodista. El público quiere escuchar las opiniones de la gente similar a ellos, pero también de aquellos que no lo son, y además quiere reportajes de periodistas que conozcan su comunidad y de periodistas que escuchen con atención a quienes a menudo han sido ignorados.

Acaba de anunciar a su quinta cohorte de medios, poniendo de relieve el crecimiento mundial de The Trust Project y sus 8 Indicadores de Confianza. ¿Cómo pueden incorporarse al proyecto nuevos medios y tele/radiodifusoras?

Pueden solicitar incorporarse a The Trust Project los medios comprometidos con brindar información veraz e imparcial y que tengan como única agenda la de servir al público. Deben presentar una solicitud formal que se somete al análisis de nuestro comité de revisión. Una vez que el sitio es aprobado, ingresan en una cohorte y trabajan con otros medios del mundo para implementar los 8 Indicadores de Confianza en sus sitios. Todos los participantes se someten a un riguroso proceso de revisión y cumplimiento.

¿Qué tiene de especial el grupo de sitios informativos que publicarán en sus páginas esta semana los Indicadores de Confianza?

Mi deseo es que se pueda acceder a los Indicadores de Confianza en sitios de noticias confiables de cualquier tipo y en cualquier lugar del planeta. Este grupo incluye a La Prensa, el primer sitio panameño de nuestra red; El Periódico de Catalunya, un importante sitio noticioso regional de España que se publica en dos idiomas; Amazônia Real, que informa sobre temas ambientales y poblaciones indígenas en toda la región amazónica; A Gazeta, el sitio de noticias líder en el estado brasileño de Espírito Santo, y Public News Service, primera agencia noticiosa de los Estados Unidos en afiliarse a nuestra red, la cual atiende a numerosas comunidades de ese país que tienen poco acceso a las noticias. En todos estos casos, el público merece saber que está leyendo información producida por periodistas con altos estándares y cuyo único compromiso institucional o ideológico es el del periodismo socialmente responsable.