‘TipiPop’ busca llevar la música típica panameña al mundo con una mirada contemporánea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Osvaldo Ayala, Lucho de Sedas, Nando Boom y BCA unen sus voces en “La Yerbita”, el primer sencillo de TipiPop, una producción que celebra las raíces musicales de Panamá.

TipiPop. ¿A qué le suena este nombre? No es más que la combinación de dos conceptos: tipi, de la música típica panameña, y pop, que además de “popular” alude a una visión contemporánea de las tradiciones.

Bajo esta premisa nace TipiPop, el nombre del álbum que, según sus promotores, “descubre el secreto mejor guardado de los panameños: su música nacional”.

Se trata de una selección de música panameña que rescata nueve clásicos del “pindín”.

El primer sencillo elegido para el lanzamiento de TipiPop es una nueva versión de La Yerbita, en la que se unen las voces de Osvaldo Ayala, Lucho de Sedas, Nando Boom y BCA.

El TipiPop es una selección de la música panameña, que rescata 9 clásicos del pindín. Su producción ha contado con figuras como Carlos Vives y Gaitanes. Foto/Cortesía

La presentación oficial de la nueva versión de La Yerbita (canción icónica del folclore panameño, popularizada por Victorio Vergara y Nenito Vargas en 1987) se llevó a cabo este sábado 17 de enero, como parte del desarrollo del Festival de las Mil Polleras, en Las Tablas, provincia de Los Santos.

En la foto se aprecia al acordeonista y compositor panameño Osvaldo Ayala, apodado como “El Escorpión de Paritilla”. Foto/Cortesía

Además de La Yerbita, el álbum incluye temas como María José, Nunca me desprecies, Antes que venga la guerra, Ida Lidis, El Ratón Yé Yé, Se acaba el mundo, Lucy y Se Nos Va La Vida. La producción ha contado con figuras reconocidas del ámbito musical como Carlos Vives, Andrés Leal, Alberto Gaitán, Ricardo Gaitán y el maestro y compositor Omar Alfanno.

La Prensa conversó con Gaitanes de Panamá y con el cantautor y productor colombiano Carlos Vives sobre TipiPop, un proyecto que —según coinciden— pone en valor la música nacional panameña y la proyecta a nuevas generaciones.

Los Gaitanes, junto a Carlos Vives y el maestro Omar Alfanno. Foto/Cortesía

Vives explicó cómo llegó a formar parte de TipiPop:

“Siempre habíamos hablado de tener la posibilidad de experimentar con esas canciones. Y como colombiano empiezas a descubrir que muchas de esas canciones que te aprendiste de niño, que escuchaste en la radio o te enseñaron en tu casa, no eran vallenatas, sino típicas canciones panameñas. Ahí uno empieza a llamarle mucho más la atención, la familiaridad”.

El artista define TipiPop como “una inyección de alegría” y no oculta su entusiasmo por integrar un equipo que, asegura, “soñamos con rescatar esos clásicos de la música panameña, también para dar referencia a las nuevas generaciones”.

“Se trata de rescatar canciones que sentimos muy ricas en sus melodías y en sus líricas, y así recrear episodios de la cotidianidad panameña, del campesino y del ciudadano”, añade.

Vives recuerda también que tenía alrededor de 10 años cuando escuchó por la radio el Festival de Guararé y temas como Anhelos, de Osvaldo Ayala: “Cuando empezaron a llegar todas esas canciones panameñas, que aparecían mezcladas con vallenatos, nadie decía: ‘¡ah, esta canción es panameña!’. Pensábamos que Guararé quedaba cerca de Santa Marta, porque era tan nuestra forma de cantar y de sentir, que era difícil pensar que venía de otro lugar”, remarca entre risas.

Aunque admite estar “medio colado” en el proyecto, Vives se muestra orgulloso de formar parte de una producción en la que, asegura, el público panameño se sentirá plenamente identificado, junto a artistas que “han estado ahí bregando durante mucho tiempo”, como Samy y Sandra Sandoval y la también panameña Erika Ender.

Como dato curioso, Alberto Gaitán relata que recientemente se encontró con Ender, quien le comentó que con ellos cantó salsa por primera vez y que ahora, con TipiPop, también incursiona por primera vez en la música típica.

“Así como Erika, un Omar Alfanno, Rabanes, Osvaldo Ayala, Nando Boom, entre otros, juntos… eso es lo rico de esto”, afirma Gaitán.

Nando Boom es uno de los artistas nacionales que forma parte de "TipiPop". Cortesía

Vives complementa señalando que: “Creo que todos los géneros importantes de la industria tenían que mirar hacia el típico, hacia donde está el origen de todo lo moderno”.

Sobre La Yerbita, tema que abre la producción, el artista colombiano destaca que permitirá mostrarle al propio panameño cómo músicos aparentemente distantes del género forman parte del origen del éxito de la música nacional.

Por su parte, Ricardo Gaitán espera que el público “baile, cante y, sobre todo, se sienta emocionado” con cada uno de los nueve temas. “Una de las cosas que nos tiene muy contentos es que le preguntamos a Lucho de Sedas y a Osvaldo Ayala si habían cantado juntos antes, y nos dijeron que era la primera vez en más de 50 años que coincidían en un estudio. Y uno dice: ‘Dios mío, qué rico está haciendo esta historia’. Luego sumas a Nando Boom y a BCA… son cosas que no van a volver a pasar”, subraya.

Nando Boom junto a Lucho de Sedas. Foto/Cortesía

Vives concluye que TipiPop —un proyecto en alianza entre Gaitan Bros, Gaira Música Local (productora de Carlos Vives) y Cerveza Atlas— está hecho para sonar en la radio y en plataformas digitales. “Es algo construido dentro del pop, con raíces panameñas, para bailar. Te pones de arriba abajo y bailas. No hay canciones que saltarse. Es un disco que rueda hermoso”, enfatiza.