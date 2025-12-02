Trenco lamenta la pérdida de Don Eduardo Navarro Chiari

Con profundo pesar lamentamos la repentina partida de Don Eduardo Navarro Chiari, Presidente de Tropical Energies Corporation (TRENCO), quien el pasado 1ero. de diciembre 2025, entregó su alma al Creador.

Don Eduardo Navarro Chiari fue un hombre íntegro, de grandes convicciones y calidez humana, líder visionario quien durante décadas impulsó de manera incansable al fortalecimiento y crecimiento de TROPIGAS y TRENCO.

Acompañamos en nuestra oración a su amada esposa Beatriz Quelquejeu de Navarro, a sus hijos Eduardo, Juan Carlos, Beatriz, Isabel Victoria y Camilo, lo mismo que a sus nietos y demás familiares, en estos difíciles momentos en que el dolor, por la partida de nuestro querido “Lalo”, embarga sus corazones.

Para quienes tuvimos la dicha y el honor de trabajar junto a nuestro querido Eduardo nos conforta el que, más allá de su vida terrenal, su legado permanecerá vivo en nuestras mentes y corazones.

Guillermo de Roux Vallarino

Secretario de la Junta Directiva

Grupo TRENCO