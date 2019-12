Los videojuegos de los ochenta regresan para conquistar el mundo

VIDEOJUEGOS A LA GRAN PANTALLA

Pac-Man, Donkey Kong y otros clásicos de los primeros videojuegos regresan para conquistar el mundo en Pixels, una comedia de acción que tira de la nostalgia de los ochenta para llevar al cine a varias generaciones.

Lo hacen de la mano de todo un experto en la materia, el director Chris Columbus, responsable como guionista de algunas de las aventuras más recordadas de esa década.

"La gente siempre me preguntaba, por que no diriges una película como las que escribiste en los ochenta, como Gremlins o The Goonies? Y nunca habÍa encontrado una de ese tipo", explicó hoy el realizador.

Finalmente, Columbus (que ha dirigido grandes éxitos como Home Alone, Mrs. Doubtfire o partes de la saga Harry Potter), dio con el guión de Pixels y no lo dudó ni un minuto más.

"Pensé: puedo hacer esto, está en mi ADN. Puedo crear una película que te haga sentir como si estuvieses en un cine en 1985 con efectos visuales de 2015", recuerda.

Todo está reunido bajo una premisa algo disparatada, en la que la NASA envÍa al espacio una sonda en 1982 con muestras de la cultura humana, videojuegos incluidos, para contactar con extraterrestres, que la toman como una declaración de guerra y preparan durante años un ejército inspirado en los personajes de las consolas de 8 bits para contraatacar.

Finalmente la invasión sobre la tierra se desencadena en nuestros días y a ella deben responder un grupo de antiguos niños prodigio de las salas recreativas, hoy adultos, liderados por Adam Sandler.