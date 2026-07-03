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    Gordito del Zodíaco del 3 de julio de 2026

    Lotería

    Primer Premio:

    3011

    Letras:

    CBBC

    Serie:

    2

    Folio:

    6

    Segundo Premio:

    92

    Tercer Premio:

    32

    Fecha de Sorteo:

    3 de julio de 2026

    Tipo de Sorteo:

    Gordito del Zodíaco

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