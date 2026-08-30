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    Sorteo de la lotería del domingo 30 de agosto de 2026

    Lotería
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    Primer Premio:

    4224

    Letras:

    DDDC

    Serie:

    10

    Folio:

    9

    Segundo Premio:

    9509

    Tercer Premio:

    3794

    Fecha de Sorteo:

    Domingo 30 de agosto de 2026

    Tipo de Sorteo:

    Dominical

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