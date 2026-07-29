Panamá, 29 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 29 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Sorteo de oro miercolito del 29 de julio de 2026

    Lotería

    Primer Premio:

    2945

    Letras:

    DADB

    Serie:

    12

    Folio:

    14

    Segundo Premio:

    0872

    Tercer Premio:

    7592

    Fecha de Sorteo:

    29 de julio de 2026

    Tipo de Sorteo:

    Sorteo de oro miercolito

    Última Hora

    • 20:57 Juan Diego Vásquez pide que Paulette Thomas sea suspendida de Vamos; la bancada hace efectiva la petición Leer más
    • 20:37 Sorteo de oro miercolito del 29 de julio de 2026 Leer más
    • 20:37 Réplica del embajador de Rusia a noticia sobre reclutamiento de panameños para la guerra Leer más
    • 20:22 Forbes incluye a otro panameño entre los multimillonarios del mundo Leer más
    • 20:18 Naturgy invierte $11.88 millones en la nueva subestación blindada de Changuinola para fortalecer la red eléctrica de Bocas del Toro. Leer más
    • 20:13 Chiriquí se prepara para una gran velada de boxeo en La Basita Leer más
    • 19:49 La FIFA vuelve a buscar capital privado entre las dudas del fútbol europeo Leer más
    • 19:14 Imhpa prevé menos lluvias y temperaturas más altas en los próximos tres meses Leer más
    • 19:09 Más carros para la Policía Nacional y equipos al C5 por $11 millones Leer más
    • 18:28 Empleos: BID Invest espera que $1,000 millones en préstamos impulsen muchas plazas de trabajo en Panamá  Leer más