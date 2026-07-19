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    Sorteo del domingo 19 de julio de 2026

    Lotería

    Primer Premio:

    5628

    Letras:

    ABCC

    Serie:

    25

    Folio:

    10

    Segundo Premio:

    2506

    Tercer Premio:

    1919

    Fecha de Sorteo:

    19 de julio de 2026

    Tipo de Sorteo:

    Sorteo dominical

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