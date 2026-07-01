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    Sorteo del miércoles 1 de julio de 2026

    Lotería

    Primer Premio:

    3977

    Letras:

    CAAD

    Serie:

    16

    Folio:

    3

    Segundo Premio:

    6399

    Tercer Premio:

    0312

    Fecha de Sorteo:

    1 de julio de 2026

    Tipo de Sorteo:

    Miercolito

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