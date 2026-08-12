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    Sorteo del miércoles 12 de agosto de 2026

    Lotería
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    Primer Premio:

    0909

    Letras:

    CAAB

    Serie:

    10

    Folio:

    6

    Segundo Premio:

    1144

    Tercer Premio:

    9655

    Fecha de Sorteo:

    12 de agosto de 2026

    Tipo de Sorteo:

    Miercolito

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