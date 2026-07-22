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    Sorteo del miércoles 22 de julio de 2026

    Lotería

    Primer Premio:

    0041

    Letras:

    ADAC

    Serie:

    6

    Folio:

    11

    Segundo Premio:

    8013

    Tercer Premio:

    2287

    Fecha de Sorteo:

    Miércoles 22 de julio de 2026

    Tipo de Sorteo:

    Miercolito

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