Panamá, 05 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 05 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Sorteo del miércoles 5 de agosto de 2026

    Lotería

    Primer Premio:

    4654

    Letras:

    BADB

    Serie:

    14

    Folio:

    15

    Segundo Premio:

    2376

    Tercer Premio:

    4007

    Fecha de Sorteo:

    Miércoles 5 de agosto de 2026

    Tipo de Sorteo:

    Miercolito

    Última Hora

    • 20:50 Abogado de exfuncionarios agredidos denuncia al alcalde Mizrachi, al director de la Policía Municipal y al agente agresor Leer más
    • 20:31 Mario Méndez anticipa rotaciones para el Plaza Amador-Tauro Leer más
    • 20:29 Sorteo del miércoles 5 de agosto de 2026 Leer más
    • 20:05 Cerro Patacón tendrá nueva tina para recibir 5 millones de toneladas de basura Leer más
    • 19:58 Exdirector del Consejo de Seguridad condenado por los ‘pinchazos’ es asesor del Ministerio de Gobierno  Leer más
    • 19:30 Operación Neptuno: tribunal condena a seis y absuelve a 15 procesados, entre ellos, familiares de Cholo Chorrillo Leer más
    • 19:10 Mohamed Salah llega a Turquía para fichar por el Trabzonspor Leer más
    • 18:41 ‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película más taquillera de 2026  Leer más
    • 18:34 Meduca cambia calendario escolar 2027: las clases comenzarán el 1 de marzo Leer más
    • 18:20 Figo pide la dimisión de Infantino: ‘Es el comportamiento más bajo y cobarde que he visto’ Leer más