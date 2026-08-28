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    Sorteo Gordito del Zodiaco

    Lotería
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    Primer Premio:

    6866

    Letras:

    DBBA

    Serie:

    8

    Folio:

    22

    Segundo Premio:

    55

    Tercer Premio:

    24

    Fecha de Sorteo:

    28 de agosto de 2026

    Tipo de Sorteo:

    Gordito del Zodiaco

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