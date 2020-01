Gobierno acusa a 'La Prensa' de manipular información

Después de que este diario publicara una investigación sobre la propuesta de un grupo inversionista de construir un proyecto inmobiliario que se conectaría con la cinta costera tres –proyecto en construcción- la Secretaría de Comunicación del Estado emitió hoy un comunicado alegando que La Prensa “manipula” la información.

“Es lamentable que el diario La Prensa en su inapropiado rol opositor, continúe violando el derecho ciudadano de acceder a información veraz, libre de manipulaciones motivadas por intereses políticos o económicos”, señala el comunicado.

El documento destaca que la cinta es un proyecto “diseñado para mejorar la circulación vehicular en la ciudad de Panamá y facilitar el flujo de automóviles en ambos sentidos, entre el sector este y oeste de la provincia”.

Reacciones

El ministro de Obras Públicas, Jaime Ford, dijo que es “falsa” la información publicada hoy martes, 29 de enero, en el diario La Prensa, en donde se afirma que la cinta costera fase tres se conectará con el proyecto Amador Ciudad Marina.



Ford aseguró que la información “es absolutamente falsa” y que no conocía sobre ese proyecto inmobiliario de Amador, “por lo que no tenía ningún comentario al respecto”.



Aseguró que todos los proyectos de la red vial son parte de un plan “integral para que los ciudadanos de este país podamos tener una mejor movilidad”.



El presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Rodrigo Sánchez, declaró este martes a La Prensa que nada impediría que la cinta costera fase tres se conectará con Amador Ciudad Marina.



La cinta costera fase tres, que tiene un costo de 782 millones de dólares y es construida por la empresa Norberto Odebretch, forma parte del plan de reordenamiento vial que realiza el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.



Amador Ciudad Marina se construiría sobre unos rellenos, sin embargo este proyecto aún no ha sido aprobado. Además en 2011 estas edificaciones no recibieron el aval del entonces ministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino.



Con información de Gustavo A. Aparicio O.