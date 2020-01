Exigen al Gobierno de Martinelli que retome los diálogos pendientes

Este 2013 es un año en que el Gobierno deberá retomar los diálogos que están pendientes con diferentes sectores de la sociedad panameña.



Ngäbes-Buglés, bocatoreños, colonenses, partidos políticos, sociedad civil organizada y la Iglesia católica esperan que el Gobierno establezca claramente cuándo se reunirá con ellos.



Entre los temas pendientes se encuentran las peticiones de regulaciones a la construcción de hidroeléctricas, mejores condiciones de vida para la costa atlántica y la firma del pacto ético electoral con miras a las elecciones de 2014.



También para este mes de enero se encuentra pautada una reunión entre los gremios del sector salud y las autoridades para discutir los temas relacionados a los ajustes salariales.



COMUNICACIÓN



El dirigente del Frente Amplio por Colón (FAC), Edgardo Voitier, dijo que hasta la fecha no ha recibido una comunicación oficial del ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, sobre la reanudación del diálogo.



El diálogo por Colón se suspendió luego de las inundaciones que afectaron a Panamá oeste y la costa atlántica en el mes de noviembre.



Voitier expresó que el presidente Ricardo Martinelli está acostumbrado a aplicar un método irresponsable, el cual esta ligado a generar muertos y lisiados y solo se siente a conversar con el pueblo, cuando éste sale a las calles.



“Cuando se sienta llega a acuerdos, y luego sale corriendo para no cumplirlos y burlarse. La única manera de que Martinelli va a respetar este pueblo es que Colón, Changuinola y los ngäbes-buglés juntos vayamos a pelear y decirle que cumpla” con las exigencias, expresó Voitier.



El dirigente del FAC reveló que tanto colonenses, como indígenas y bocatoreños están coordinando acciones para exigir sus derechos.



Por ello, el próximo 12 de enero todos los grupos se reunirán en la zona comarcal de los ngäbes-buglés, en donde también participarán dirigentes de Veraguas, Los Santos y Coclé.



CONFRONTACIÓN



Sobre los cuestionamientos que ha recibido el Gobierno de Martinelli por la forma que encara las crisis se le consultó al diputado por el Partido Revolucionario Democrático y precandidato presidencial Juan Carlos Arosemena, quien destacó que está administración gubernamental se ha caracterizado por la confrontación y el poco diálogo.



Además, es un Gobierno que no tiene mayor “capacidad de consenso”.



Arosemena le recomendó al Gobierno que a las mesas de diálogo envíen personas con paciencia, es decir que no manden personas que en vez de echarle agua a los problemas, le arrojen gasolina.



Agregó que las personas que representan al Gobierno en los diálogos tienen que tener conocimientos sobre las prioridades de la nación.



“Las prioridades de la nación no son los cálculos políticos de Cambio Democrático, sino sencillamente las cuestiones que a largo y mediano plazo necesita la nación panameña para seguir adelante”, expresó.



RESPONSABILIDAD



Al analizar el panorama que se presenta en 2013 y los diálogos que están pendientes el vicepresidente del Partido Popular, Aníbal Culiolis, aseguró que Martinelli tendría que hacerse un autocrítica y aceptar su responsabilidad por el incumplimiento y fracaso en los tres procesos pendientes con los bocatoreños, colonenses e indígenas.



Culiolis enfatizó que esos procesos de diálogo no han avanzado y sus acuerdos no se han cumplido, por lo que se mantienen tres conflictos latentes en el país.



Añadió que el mandatario también tendría que crear situaciones de confianza y respeto para poder restablecer el diálogo en el país.



Para el dirigente del Partido Popular, Martinelli también debería crear un equipo especial experto en la resolución pacífica de los conflictos, con la intención de que sean facilitadores de la metodología en los diálogos.



Con la intención de conocer la opinión del Gobierno se intento en varias ocasiones entrevistar a Fábrega, sin embargo, no fue posible y no contestó las llamadas a su celular.