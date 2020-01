Mariano Rivera reitera que está concentrado en su recuperación

El lanzador panameño Mariano Rivera reiteró esta tarde que se encuentra concentrado en recuperarse de una lesión que sufrió en su rodilla derecha.



Rivera expresó que no estará mucho tiempo en el país debido a que debe regresar a Estados Unidos para continuar con su terapia física.



Agregó que confía en el papel que desempeñará Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol, que se realizará en esta capital desde hoy y hasta el 19 de noviembre.



Según Rivera, Panamá, quien debuta hoy en un partido enfrente a su similar de Brasil, logrará el objetivo de clasificar para el Mundial de Béisbol.



Destacó que si Panamá lográ clasificar le gustaría jugar con la Selección Nacional de Panamá en 2013. Sin embargo, primero tiene que estar recuperado de su lesión.



Rivera es optimista y piensa que muy pronto estará recuperado.



VISITA



El astro panameño de las Grandes Ligas, Mariano Rivera, visitó este jueves, 15 de noviembre, a varios niños en el Hospital del Niño, en la ciudad capital.



Rivera, quien se reunió en primera instancia con el director del centro médico, Paul Gallardo Sossa, firmó varios autógrafos a los niños y los saludó amenamente.



El cerrador de los Yankees de Nueva York llegó al país como parte de la inauguración del Clásico Mundial de Béisbol, el cual comenzará esta noche en el estadio Rod Carew, con el partido entre las selecciones de Panamá y Brasil.



LESIÓN



Rivera expresó que su mayor interés era jugar con la selección nacional de Béisbol en el Clásico Mundial de Béisbol, pero que, debido a su lesión, no pudo cumplir con esto. El lanzador aclaró a los medios locales que se encuentra recuperado en un 90% y su proceso de recuperación va muy bien.



A Rivera lo operaron de la rodilla derecha, por lo que no pudo continuar la pasada temporada de las Grandes Ligas con su equipo. El deportista, quien es originario de Puerto Caimito, dijo que Panamá tiene muchas oportunidades de lograr su clasificación en el torneo mundial de béisbol.



En cuanto a que si los Medias Rojas de Boston aún tenían un interés en contratarlo, Rivera reveló a los medios que desconocía esto.



Rivera será el encargado de efectuar el lanzamiento de honor en la inauguración del Clásico Mundial de Béisbol en el estadio Rod Carew.



(Con información de María Carmen Fernández y Henry Cárdenas)