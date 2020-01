Martinelli sorprende en su informe y dice que ‘todos queremos lo mismo’

“Todos queremos lo mismo”. Este fue el nuevo lema que sobresalió del informe a la Nación ofrecido este miércoles, 2 de enero de 2013, por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, ante la Asamblea Nacional.



Y es que, contrario a lo esperado, Martinelli no se refirió a los escándalos que salpican a su Gobierno, como el de Finmeccanica y la casa de valores Financial Pacific. Sobre este preciso caso, el secretario de comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, dijo que el Gobierno no hablaría del tema. El vocero declaró que el Presidente, en su discurso, hablaría de los temas que le interesan a los panameños.



En su intervención en el Legislativo, el Presidente tampoco atacó a los medios de comunicación ni a la sociedad civil organizada, como lo ha hecho en otras ocasiones.



Martinelli aseguró que la oposición solo cuestiona la forma de su trabajo, pero no el fondo, porque todos tienen la misma meta: mejorar la vida de los ciudadanos.



Martinelli reconoció, además, que a veces como funcionario se siente frustrado, ya que todo se presta para interpretación. “Si digo algo es intromisión, si guardo silencio, entonces estoy ocultando algo”, aseveró.

En tanto, los diputados de la bancada panameñista se ausentaron a la Asamblea. No escucharon el discurso a la Nación del mandatario panameño.



RESULTADOS



El mandatario, en su informe, destacó que en sus tres años y medio de gestión se han logrado obtener citas en la Caja de Seguro Social, vía telefónica, y la instalación de internet gratuito en todo el país.



También aseguró que 2012 fue un gran año para los panameños debido al desarrollo económico, la buena calificación que obtuvo el país de las calificadoras de riesgo y la disminución del desempleo que –según él– es uno de los más bajos de la región.



Martinelli detalló los avances que se han logrado en cuanto a la modernización de aeropuertos, el de Tocumen y Colón. Tampoco dejó por fuera en su discurso el trabajo que realiza su gobierno para mejorar los acueductos rurales en varios puntos del país, como en las provincias de Bocas del Toro, Panamá y Chiriquí.



En su discurso, hizo un alto para agradecer la labor que efectúa la primera dama de la República, Marta Linares de Martinelli. Por otro lado, destacó los avances que se han logrado en la construcción de la línea uno del Metro de Panamá.



Afirmó que pronto se licitarán las líneas No. 2 a Tocumen y No. 3 para el distrito de La Chorrera (Panamá oeste). Dijo que han escuchado las críticas de los medios de comunicación para mejorar la efectividad del sistema de transporte Metro Bus. Aseguró también que los medios de comunicación social y la sociedad civil son importantes para el balance de la democracia. El discurso presidencial duró 56 minutos. Al final, varios funcionarios calificaron el informe de “conciliador”.

GÁLVEZ DESTACA LA PRODUCTIVIDAD DE SU GESTIÓN



El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, aseguró que su periodo presidencial ha sido el más productivo de este quinquenio. Gálvez ofreció un discurso ante el pleno de la Asamblea, al comenzar un nuevo periodo ordinario de sesiones.



El diputado aprovechó para destacar sus logros, a la hora de aprobar los proyectos de ley que fueron presentados en 2012. En ese sentido, detalló que la Asamblea Nacional ofreció durante 2012 una importante contribución al país al aprobar 61 proyectos de ley.



Destacó que, de las leyes aprobadas, 49 fueron sancionadas por el Órgano Ejecutivo y que de esa cantidad 33 tiene carácter social y económico.



Gálvez destacó, además, que su mayor atención ha estado en ayudar a las personas humildes del país.