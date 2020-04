La mejorana de Gabriel

Gabriel Villarreal De León es el ejemplo del artista sencillo. Será uno de los maestros en la ejecución de la mejorana y el socavón en la provincia de Los Santos, pero su actitud es la de un ser humano sin pretensiones.

Es un hombre de habla pausada el que nació el 26 de agosto de 1930 en La Pesera, en Guararé, donde reside actualmente.

Su gusto por los ritmos típicos es una herencia que le viene de un primo de su abuela materna que tocaba el socavón en Ocú. “Esa es mi raíz”, manifiesta el que se sabe más de 100 canciones de memoria, pues no sabe leer música.

Cuando tenía siete años, sus padres don Jacinto Villarreal y doña Cristina De León lo llevaron a ver un Velorio de la Cruz, actividad que organizaba su tío Saturnino Villarreal, y fue allí cuando escuchó el sonido de una mejoranera que acompañaba a los cantores.

“Fue un impacto tan grande, que se me grabó y no pude olvidarlo más. Allí comencé a ser mejoranero. Mi primera mejorana fue con hilos de coser de mi mamá”, recuerda quien será homenajeado en El Perote de las Musas, evento cultural que ocurrirá el 4 de febrero, a las 7:00 p.m., en Santo Domingo (Las Tablas).

A los nueve años, el señor Adrián Polo, viendo el interés de ese niño por la música, le vendió una mejorana por dos dólares y cincuenta centavos. “Yo solo tenía tres pesos y mi hermana Edilma me prestó los dos pesos que me faltaban”.

Su primer maestro en el oficio fue Esteban Rodríguez, del Jobo de Guararé. “Me decía Esteban: ´Gabriel, yo quiero que usted se quede con todo lo que sé´, y traté de hacerlo”.

Por eso, la mejorana es su vida. Es feliz porque este instrumento ha tomado auge gracias al Festival de la Mejorana de Guararé. “La mejorana es la música que más resaltaba en la montaña cuando yo era chico. La juventud que tiene buena voluntad debería aprender a tocarla y divulgarla”.

El primero en poner el ejemplo es el propio don Gabriel, a quien le encanta compartir sus conocimientos. Las puertas de su casa siempre están abiertas para aquel que desea aprender, de forma gratuita, porque no le parece justo cobrar por educar a los demás.

Lamenta que su bagaje no ha sido aprovechado lo suficiente por su descendencia, compuesta por 4 hijos, 11 nietos y 2 bisnietas.

“He batallao mucho con mi familia para que aprendan la mejorana, pero no se ha podido. Parece que con eso se debe nacer. Si hubiera sido como antes, que las mamás y las abuelas nos obligaban a tomar la medicina a la fuerza, si yo hubiera obligó a más de cuatro para que hubiesen aprendido a tocar la mejorana, pero eso no se puede”, indica.

Su debut frente al público fue en 1949 durante el primer Festival Nacional de la Mejorana. Su época más fructífera fue entre ese año y 2006, pero después se fue retirando de a poco de la faena luego de la muerte de sus padres. “A la gente de la edad mía nos enseñaron que cuando se moría una persona cercana uno debía guardarle luto, que es más que guardarles respeto”.

El que ha recorrido el istmo con sus instrumentos musicales tuvo la oportunidad de conocer Cuba, México y España, pero no lo hizo por tener un impedimento. “Le voy a ser franco, no digo que me da pena porque uno tiene que ser real en las cosas. Es que le tengo miedo a montar aviones”, dice mientras ríe de buena gana.

En cambio, es un amante de la pesca. “Si esas idas hubieran sido en barco, yo me hubiera ido de una vez”, y la risa vuelve a surgir.