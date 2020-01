Entregan apartamentos del proyecto Nueva Providencia, en Colón

COLÓN, Colón. -El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) inició este lunes, 24 de noviembre, el proceso de entrega paulatina de los primeros 100 apartamentos a las familias colonenses en el proyecto habitacional Nueva Providencia, ubicado en el corregimiento del mismo nombre, en las afueras de Colón. El jefe del Miviot, Mario Etchelecu, indicó que 49 de los 500 apartamentos no serán entregados porque estas personas no aplican para las viviendas de interés social, luego de realizar la verificación correspondiente. “A estas 49 personas no se les entregarán sus apartamentos porque tenían varias propiedades, ingresos superiores para ocupar estos inmuebles y hasta algunos que viven en la ciudad de Panamá… eso no lo vamos a permitir”, aseveró. La entrega se hará de manera escalonada a partir de hoy lunes, 24 de noviembre, hasta el 3 de diciembre. El ministro enfatizó también que una vez las familias sean trasladadas los caserones condenados serán demolidos. Los beneficiados son familias damnificadas por incendios, desplomes y casas en pésimo estado.