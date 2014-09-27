Ordenan a Manuel Ochogavía, nuevo obispo de Colón y Guna Yala

El obispo Manuel Ochogavía Barahona, fue ordenado como nuevo obispo de Colón y Guna Yala, durante un acto realizado hoy, 27 de septiembre, en la Arena Teófilo “Panamá” Al Brown.

El acto que contó con la asistencia de miles de fieles católicos de Colón, Panamá y otras partes del país, fue expresión de regocijo por parte de la comunidad hacia el nuevo obispo de Colón.

Durante su ordenación por parte de la Conferencia Episcopal de Panamá, el obispo Ochogavia, manifestó su satisfacción por tanto agradecimiento y pidió a sus colegas le ayuden en esta tarea que se le ha designado.

“Dios me guía y confío que será mi fortaleza, sabrá darme la sabiduría, prudencia caridad y amor para poder acompañar a este pueblo que camina en Colón y Guna Yala”, expresó.

Ochogovía de 46 años de edad y oriundo de Las Tablas, provincia de Los Santos, fue ordenado por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, en una misa celebrada por el nuncio apostólico Andrés Carrascosa.

Al acto religioso acudió el mandatario Juan Carlos Varela, quien dijo sentirse contento con la llegada de un obispo que ha trabajado muy de cerca con la juventud en Herrera , por lo que es una bendición que esté ahora en la provincia de Colón.

Las actividades en torno a la consagración episcopal y toma de posesión del obispo comenzaron el pasado viernes con una caminata de recibimiento y su Profesión de Fe en el Santuario Virgen del Carmen.

Este domingo, Ochogavía celebrará su primera misa como obispo en la Iglesia San José de la ciudad de Colón, a las 8:00 de la mañana.