100 años de la Revolución Guna: ¿por qué no nos enseñaron esto?

Anna Ai (Hola amigo) Bienvenidos a otro ¿por qué no me enseñaron esto en la escuela? En esta ocasión:¡Revolución Dule!

Y si, un chombo o un “waga” hablando de historia indígena es raro, pero siento que todos los panameños debemos saber estas historias, en especial la de los verdaderos primeros panameños.

Febrero es para Guna Yala, lo que noviembre es para muchas provincias de panamá. Pero ellos no celebran separarse de Colombia o España, ellos honran sobreponerse a las autoridades panameñas quienes abusaron violentamente de los gunas para imponerles SUS costumbres. Les arrancaban sus molas, les quitaban los Olasu (las argollas en la nariz), los winis que son las chaquiras, les prohibían los rituales, los arrestaban por vestir su propia ropa, como si fueran delincuentes en su propia tierra.

Una noche de febrero de 1925, viajaron desde sus islas hasta los puestos de control policial, se alzaron en armas y los ejecutaron. El saldo fue más de 25 muertos.

los dirigentes indígenas Igwaibiliginya o Nele Kantule, Ologindibipilele o Simral Colman , en conjunto con Olonibiginya, Iguanigdibipi y otros lideres originarios dieron inicio a la llamada Revolución Guna o Revolución Dule, en el cual proclamaban que esa tierra era de ellos y será la ¡República Dule!. Con Dule se refieren a ellos mismos, significa persona.

El 27 de febrero terminaron los ataques y el 4 marzo, con testigos y facilitadores de los Estados Unidos, Panamá y la República Dule firmaron acuerdos de paz. El pueblo Dule renunció a su independencia y a cambio obtuvieron el respeto por su cultura y la autonomía de su territorio. Territorio al que nombraron Guna Yala.

A los niños y jóvenes de la comarca se les enseña esta historia a través de teatros comunitarios, danzas y relatos orales. Pero en la mayoría de las escuelas del resto del país, nada, cero. Como si nunca hubiera pasado o como si no fuera lo suficientemente importante.

Hay algo que seguro haz visto y que confunde a muchos: el pueblo guna tiene dos banderas:

La de los brazos con arco y flecha, que representa el territorio de la comarca. Se llama gunasuenamor

La roja y amarilla con la cruz gamada en el centro, que es la de la Revolución Dule.

La cruz gamada para los gunas representa una planta medicinal y los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Según la cuenta TV Indígena, la diseñó Waga Ebingili, que era la nieta de Simral Colman. La Cruz gamada representa Los elementos de la cosmovisión dule como el akebandur que al cortarla y confeccionarla se forma una cruz. Ambas banderas son aceptadas para representar al pueblo guna.

Siendo febrero, Aprovechemos para ir a sus actividades culturales gunas. Acabó de pasar el desfile de las mil molas en Arraiján, El 19 de febrero hay un recital artístico en el teatro nacional, el 20 hay un foro informativo en el hotel Panama, el 22 hay película en el museo del canal, en fin.

No solo es estar presente para lo cultural, si no saber que la historia y la lucha de este pueblo no terminó en 1925. Ahora luchan con enemigos invisibles. En 50 años, la mayoría de las islas de Guna Yala van a desaparecer. Una ya tuvo que ser evacuada. Se llama Gardi Sugdub y su gente fue trasladada a tierra firme, a una barriada llamada Isber Yala. No tienen acceso fácil a centros de salud ni tampoco garantía de agua potable. También la droga está llegando progresivamente ya que sus territorios están en la ruta del narcotráfico.

Cuando vean una mola, no lo vean solo como un souvenir para turistas. La razón por la cual existen las molas en la identidad panameña es por la resistencia del pueblo guna. Más allá de usar sus molas, colores y formas porque nos parecen “bonitas”, podemos saber de su historia y su realidad porque como panameños es lo mínimo que podemos hacer. Es lo justo como coterraneos que somos todos

Degir ibawenmalo, we nuga “Frentiao” ¡nued! (Y nos vemos en la próxima y esto es “Frentiao” ¡Gracias!)