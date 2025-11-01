Beto Cuevas promete un show ‘muy honesto’ en Panamá

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

La honestidad es una cualidad que se manifiesta al actuar con sinceridad, integridad y transparencia. Precisamente esa palabra —honestidad— fue la que predominó en la conversación con el chileno Luis Alberto Cuevas Olmedo, mejor conocido como Beto Cuevas, una de las figuras más icónicas del rock en español.

El artista −conocido por ser vocalista, líder y compositor principal de la banda chilena La Ley− ha prometido un espectáculo “muy honesto” en su próxima presentación en ciudad de Panamá, programada para el 22 de noviembre, en las Islas de Atlapa, como parte de su gira Beto Cuevas – Acústico.

“Estoy sacando en este tour mi disco Beto Cuevas Acústico, que es un homenaje al famoso MTV Unplugged que hicimos con La Ley en el año 2001. Pueden esperar canciones de este disco reinterpretadas en 2025, además de muchas de mi etapa en solitario y algunas sorpresas que no digo para que sigan siendo sorpresas”, compartió el artista con La Prensa, de forma amena.

Para Cuevas, la conexión directa con el público es esencial: “Es muy importante que uno se presente a los conciertos sin demasiadas capas que te cubran y te separen del público. Creo que en algún momento dado es importante hablar con la gente y expresar el sentimiento del momento, que siempre es genuino y propio de cómo te estás sintiendo en ese lugar. Y eso tiene que ver con lo que uno siente desde la llegada al aeropuerto, con el trato con la gente”, comenta.

‘El cariño de la gente de Panamá es muy especial’

A propósito de su próxima visita, Cuevas recuerda con afecto sus experiencias pasadas en Panamá.

“Recuerdo la primera vez que vine al país y visité el Canal de Panamá, que me imagino que todavía hasta el día de hoy sigue siendo una atracción turística. Es un lugar muy importante donde pasan muchos barcos y lo quería ver, además de ser una obra de ingeniería muy bien hecha, y que me alegra, por cierto, que esté en manos panameñas ahora”, dice sonriente.

“También recuerdo el cariño de la gente, algo tan característico de un país tan lindo como Panamá. Espero que esta reconexión con el público que voy a hacer ahora sea el inicio de una nueva etapa de muchas visitas más”, añade.

La gira Beto Cuevas Acústico ha llevado al artista a varios países latinoamericanos. Además de Chile, se ha presentado en Honduras, Perú, México, Argentina, Guatemala, Bolivia, Ecuador, entre otros.

“A mí lo que más me gusta en mis conciertos es crear puentes de comunicación. A veces alguien puede gritar algo y yo responder. Me gusta cuando se produce esa conexión, cuando la gente siente la confianza y la comodidad de poderme decir algo. Eso es muy lindo”, comenta.

Una experiencia íntima y nostálgica

Beto Cuevas acaba de publicar en YouTube el especial en vivo Beto Cuevas Acústico, un concierto de una hora y ocho minutos grabado en el Teatro Teletón de Santiago, que recupera la esencia de los mejores unplugged latinos de los años 2000.

“En mi canal de YouTube está disponible el concierto y la experiencia fue maravillosa porque todo esto se hizo cuando todavía estábamos en pandemia. No quería que se sintiera tan de esa época, así que grabamos público de otro concierto y los agregamos en la edición. Fue muy lindo, porque llevábamos mucho tiempo encerrados sin la posibilidad de hacer conciertos. El haber vuelto a los escenarios y grabar un disco como este fue maravilloso, además conté con la producción de Humberto Gatica, quien también produjo el famoso MTV Unplugged de La Ley. Fue un agrado trabajar con gente tan profesional, con una banda que sonaba tan bien. El material ha tenido muy buena recepción”, expresó.

Sobre la evolución de su estilo, Cuevas reflexiona: “Uno va probando cosas nuevas, se atreve a hacer cosas que no había hecho antes, y cada vez que logras pasar y conquistar ese temor de que algo no funcione, eso te pone una medalla en el alma y te permite presentarte en un escenario con toda esa experiencia”.

Y precisamente eso será lo que mostrará en su concierto en Panamá: “Voy a mostrar todo ese bagaje, esa experiencia que tengo, que a veces hace que no hagas tantas cosas, ya que a veces el silencio es parte de la música. A veces menos es más. La experiencia te da esa sabiduría de saber cuándo es momento de que se destaque, por ejemplo, la guitarra o un arreglo musical, y no tener que estar constantemente en el medio como objeto de arte. Eventualmente vuelves a tomar tu lugar, y eso se adquiere solo con la experiencia”.

Consejo a los nuevos músicos

Ante la pregunta de qué consejo daría a los jóvenes artistas, Cuevas responde con claridad: “Les diría que traten, en la medida de sus posibilidades y de su inspiración, de hacer cosas originales, que no sean una réplica de lo que está de moda. Lo que está de moda puede funcionar y darte fama o dinero, pero las carreras basadas en tendencias suelen ser efímeras. Si uno quiere perdurar como artista serio, con propuestas originales, debe competir contra uno mismo y no tratar de parecerse a todo el mundo.”

Si tuviera que definir su legado, el artista vuelve a mencionar su principio guía: la honestidad. “Creo que nuevamente volvería la palabra honestidad, porque lo que yo hago es simplemente original y me nace de una manera muy personal. No trato de parecerme ni de competir con nadie, y eso me permite buscar nuevas formas de expresión sin adaptarme a modas que pueden redituarte de manera instantánea, pero también convertirte en un número más. El chiste de ser artista es justamente ser original y ser único”.

Antes de despedirse, adelanta una noticia que entusiasmará a sus seguidores: “Para finales de 2025 lanzaré un nuevo álbum de rock con nueve canciones inéditas. Es un regreso a mis raíces, con un sonido fresco pero con una producción sólida de rock pop que espero conquiste a mis seguidores de toda la vida y a nuevas generaciones. Con el disco nuevo anunciaremos alguna gira y seguramente volveremos a Panamá”, concluye.

Del legado de La Ley al camino en solitario

Nacido el 12 de septiembre de 1967 en Santiago de Chile, Beto Cuevas se consolidó como el carismático líder de la influyente banda de rock La Ley, una agrupación que marcó época en el panorama latinoamericano. Desde sus inicios en los años 90, la banda alcanzó proyección internacional con álbumes fundamentales como Invisible (1995), Vértigo (1998) y Uno (2000).

En 2001, La Ley marcó un hito con el lanzamiento de La Ley MTV Unplugged, un disco que reafirmó su grandeza y le valió un Grammy Latino al Mejor Álbum Vocal Rock Dúo o Grupo, además de certificaciones multiplatino.

Tras el receso del grupo en 2005, Cuevas emprendió una exitosa carrera como solista. Su primer álbum, Miedo Escénico (2008), mostró su versatilidad como compositor con temas memorables como Vuelvo y Háblame. En 2012, lanzó Transformación, disco que le otorgó otro Grammy Latino al Mejor Álbum Pop/Rock.