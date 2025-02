Entendiendo los femicidios en Panamá: el más alto en 4 años

Escuchar audio noticia

El Observatorio de Femicidios de Panamá lanzó su informe de 2024 y personalmente no creo que deberíamos dejar de hablar de esta realidad panameña y más cuando fue el mayor en los últimos 4 años.

Primero, ¿Qué es un femicidio? Es cuando una mujer es asesinada por odio, control o machismo, muchas veces a manos de su pareja, expareja o alguien de su familia o círculo cercano. Es el último acto de una cadena de violencia que empieza con pequeñas señales… y que casi siempre se puede prevenir.

En el 2024, hubo 23 femicidios y 1 transfemicidio (este último contra una mujer trans) En promedio, una mujer fue víctima de femicidio cada 15 días. También hubo 9 intentos de femicidio. La mayoría de los casos ocurrieron en la provincia de Panamá, pero las tasas más altas por población fueron en Darién y Bocas del Toro. En Bocas del Toro ocurrió un caso en la comarca Naso Tjer Di.

Dos de las víctimas eran menores de edad. Una de ellas tenía solo 2 años. Al menos 11 de las víctimas eran madres y 1 estaba embarazada. En total, al menos 20 menores quedaron huérfanos de madre por estos femicidios. Lo más difícil de digerir es que, de todos estos casos, solo 2 tienen condena firme. Mientras que 15 sospechosos se encuentran detenidos y se espera que los casos sean judicializados en el futuro cercano.

Muchos de estos casos pudieron evitarse, porque la violencia siempre da señales. Aquí es donde entra el “violentómetro”, que es una herramienta que nos ayuda a medir el nivel de violencia en una relación. El “violentómetro” nos dice que si en una relación el cualquiera de las partes en una relación, te controla, si te cela, si te hace sentir que sin él no vales nada... Eso es el inicio de la violencia. Puede parecer algo ‘normal’, pero no lo es.

Después vienen los insultos, los gritos, las amenazas... Y si no se detiene, la violencia se vuelve física. Si te empuja, te jala, te aprieta fuerte el brazo, si te obliga a hacer cosas en la intimidad que no quieres, si te amenaza con un arma, o te dice que te va a matar… Corre. Pide ayuda. No esperes a que sea demasiado tarde.

Si necesitas ayuda en Panamá, puedes llamar al ministerio de la mujer al número 182, o de ser necesario, puedes llamar al 104 de la policía nacional. Un abrazo y nos vemos en la siguiente entrega de FRENTIAO.