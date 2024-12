Frentiao con Jackson: ¿cómo entiendo el revulú de la CSS?

Escuchar audio noticia

A ver, la Caja de Seguro Social nació en 1940 con Arnulfo Arias Madrid, con el sistema solidario o el de beneficio definido. Todo lo de la Caja lo ponían los trabajadores. Man, había tantos trabajadores. Pocos jubilados, rico todo. (Había, disque, 200 y pico de trabajadores por cada jubilado).

Ampliaron los beneficios para proteger a más personas aún, chill, porque había tantos trabajadores, ¿verdad?

¡ADIVINA! Al pasar los años, ya no hay tantos trabajadores y ahora hay más jubilados, y viven más años (lo cual es MUY bueno, pero hay que sacar más plata para seguirles pagando. Recuerden que la jubilación es de por vida).

Después de la dictadura y toda esa trágica demencia, vino el famoso “pichulo” Guillermo Endara Galimany, y durante su gestión, en la década de 1990, ya se estaba hablando de que la CSS se estaba quedando sin plata (¡desde los 90!). Y que, eventualmente, iba a quebrar.

Y después de revisar las finanzas nacionales, negociar y proponer, se logró subir la edad de jubilación.

¡PERO ADIVINA! A lo largo de los años, hay menos trabajadores, más jubilados y viven más… ¡SORPRESA! Y de nuevo, el sistema eventualmente iba a quebrar.

Entonces, en el 2005, llega Martín Torrijos y, después de meses de diálogos, propuestas y negociaciones, logra la Ley 51, con la cual se originó el sistema mixto, que es el actual y es donde yo y muchos jóvenes estamos cotizando. Una parte va para tu cuenta individual, y la otra para un pilar definido del dicho sistema.

Ahora, el pollo dijo en muchas entrevistas que esto era una curita, un parche, que daría oxígeno por 20 años al tema de la CSS y después habría que hacer otro cambio. Eso lo dijo en el 2005, y ¿adivina cuál año es el siguiente?¡Nah! Y a eso échale:

Los morosos: las empresas que no pagan sus cuotas y se hacen los locos. ¡MAN! El gobierno a veces no paga el seguro a tiempo y hay casos que no lo pagan en lo absoluto. ¡Y a veces se roban la plata! ¡EL GOBIERNO!

La corrupción y las puercadas que se han dado a lo interno.

Los independientes: Casi la mitad de los trabajadores no cotizan. ¡Ah! pero si quieres cotizar voluntariamente te piden hasta exámenes con reactivos que a veces no tienen.

El COVID.

¡Y SORPRESA! Sigue bajando la cantidad de trabajadores, hay más jubilados y los jubilados viven más.

Después de ver un montón de foros, entrevistas y artículos, me quedo con que es una balanza y una batalla entre la dignidad de la gente, en especial en salud y las jubilaciones, y cómo se mantendría económicamente.

Me quedo con que no es algo menor, fren, estás hablando de la vida de la gente y de su muerte, de lo que tendrán para comer o si tendrán para comer, o un techo seguro. No es un tema solamente frío y sin emociones, con números que muchos no entendemos. Y más si viene de una persona que toda su vida ha tenido salarios muy bajos. Hay gente que depende de ti.

A mí me rompe el corazón ver a gente muy mayor trabajando y también me rompe el corazón saber que si se jubilan tendrían, disque, 100 o 200 dólares al mes.

Que al Seguro le dicen trampa de muerte, no hay ciertos reactivos o medicamentos, te tienes que parar de madrugada y que te den una cirugía para meses después. Pero, de igual manera, no quisiera que nadie falleciera porque no pudieron pagar la cirugía. Nadie merece morir por ser pobre, nadie merece vivir sin dignidad, y también nos merecemos un sistema que funcione para TODOS por igual.Y por eso es tan difícil y se ve como un revulú.

Y por eso que veas este contenido, lo comentes y lo compartas es importante, porque todos tenemos que fiscalizar, o sea, vigilar lo que está haciendo el gobierno con nuestra plata. Estar ojo al Cristo, ser un wachimán, que no nos cojan de “congo”, porque es nuestra vida la que está en juego.

¿Y por qué sigue siendo un revulú?

Porque lo que está ahorita va a quebrar y algunas de las personas que consulté ya están convencidas de que ¡ya quebró! (el subsistema exclusivamente de beneficio definido).

¿Se acuerdan que les dije que antes había 200 y pico de trabajadores por cada jubilado? Bueno, en unos 3 años se proyecta que habrá solo 1 trabajador para cada jubilado.

Y si no hacemos algo, ni nos involucramos, la institución más noble y solidaria de Panamá ya no será un revulú, ya no estará en “cuidados intensivos.” Ya no será, ni estará.Ayer, hablando con mi mamá, me recordó que yo nací en el Seguro, en el de Transístmica. Y después de hacer estos videos, ya no veo a la Caja como una entidad rara que no entiendo, ya la siento como un familiar amado a punto de morir. Y muchos lo ven así también. No debemos dejar morir la última línea de vida, auxilio y ayuda de muchos panameños y panameñas sin hacer todo lo posible.

Nos vemos en el siguiente video para seguir hablando frentiao de Panamá. Un abrazo.