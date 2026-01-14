Kagami Biraki 2026: practicantes de artes marciales dan la bienvenida al Año Nuevo en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ceremonia de Kagami Biraki es una tradición japonesa de celebración de nuevos comienzos, que consiste en abrir un barril de sake o romper un pastel de arroz (kagami mochi) para compartir buena fortuna, y se realiza en bodas, eventos empresariales y celebraciones de Año Nuevo, simbolizando la apertura de caminos a la prosperidad.

Diversas agrupaciones vinculadas a las artes marciales en Panamá celebraron el Kagami Biraki 2026, una ceremonia tradicional japonesa que marca el inicio del año con la renovación de energías y la invocación de la buena fortuna.

El Kagami Biraki, que de forma literal significa “apertura del espejo” (kagami = espejo, biraki = abrir), simboliza la ruptura de barreras y la bienvenida a la prosperidad y a los nuevos comienzos.

Esta tradición convoca a practicantes de distintas disciplinas marciales a compartir una jornada de unión, respeto y crecimiento espiritual.

Este domingo 11 de enero se llevó a cabo el Kagami Biraki, tradición japonesa de celebración de nuevos comienzos. La actividad se llevó a cabo en playa Veracruz. LP Getzalette Reyes

La actividad se realizó la mañana del domingo 11 de enero de 2026 en playa Veracruz, ubicada en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, donde se dieron cita niños, jóvenes y adultos de diversas escuelas y estilos de artes marciales.

Durante el encuentro, los participantes compartieron una práctica conjunta de técnicas generales, en un ambiente marcado por el simbolismo de la unidad, la disciplina y el deseo de atraer la buena fortuna para el año que inicia.

Kagami Biraki 2026 reúne a niños, jóvenes y adultos de artes marciales en Veracruz. LP Getzalette Reyes

Aunque la jornada comenzó con una leve llovizna, el clima dio paso a un día soleado que acompañó cerca de dos horas de intensa clase grupal, desarrollada en un ambiente de camaradería, respeto y gratitud.

Como cierre de la actividad, muchos de los asistentes se lanzaron a las cálidas aguas de la playa Veracruz, sellando así una jornada dedicada a la renovación física y espiritual.