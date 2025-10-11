Panamá, 11 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    La lucha por un asta sin bandera: Declaración Moreno-Bunker

    José Rodríguez
    La lucha por un asta sin bandera: Declaración Moreno-Bunker
    La Declaración Moreno - Bunker, octavo episodio del proyecto Ponle La Firma con José Alejandro "Jackson" Rodríguez. 10 de octubre de 2025. Foto: LP / Alexander Arosemena

    Entrando en enero de 1964, la bandera estadounidense que siempre ondeaba en el asta de la secundaria de Balboa ya no estaba allí. El presidente Chiari de Panamá y Kennedy de EE.UU. habían acordado que se levantarían ambas banderas en la Zona del Canal y en lugares específicos, tratando de apaciguar las manifestaciones que se habían visto durante la Operación Soberanía (1958) y Siembra de Banderas (1959).

    El gobernador de la zona, Robert Fleming Jr., decidió y ordenó que no se podía izar ninguna bandera en las escuelas. Pero los estudiantes de la secundaria de Balboa estaban furiosos. El asta de su escuela estaba vacía.

    Se organizaron, protestaron afuera de la escuela y decidieron izar su bandera, aún con las prohibiciones. Las autoridades la bajaron una primera vez, pero una persona de la zona les pasó una bandera más pequeña. Los estudiantes la subieron y se quedaron toda la noche vigilándola para que nadie la bajara.

    La lucha por un asta sin bandera: Declaración Moreno-Bunker
    Estudiantes del BHS izan la bandera de los Estados Unidos en el asta y hacen guardia junto a ella. Fuente: Panama Canal Museum Collection, UF George A. Smathers Libraries / Imagen proporcionada al Museo del Canal por Wendy Tribaldos

    Los estudiantes del Instituto Nacional se enteraron de que en la secundaria de Balboa había una bandera estadounidense ondeando sin la panameña, lo cual ya no era permitido. Así que se organizaron también y llevaron la bandera desde el Instituto hasta la secundaria de Balboa. Fueron alrededor de 200 estudiantes de diferentes escuelas.

    La lucha por un asta sin bandera: Declaración Moreno-Bunker
    Estudiantes panameños caminando por Balboa en dirección a la Balboa High School. 9 de enero, 1964.

    Al llegar, dejaron pasar a seis. Había alrededor de 30 estudiantes estadounidenses bloqueando el asta y cientos alrededor. Los institutores exigían que se levantara su bandera, y los de Balboa respondieron cantando su himno nacional.

    La lucha por un asta sin bandera: Declaración Moreno-Bunker
    Gaddis Wall, capitán de la policia de la Zona del Canal (derecha) caminando al frente de los 6 estudiantes del Instituto Nacional (izquierda), en dirección al asta de la Secundaria de Balboa donde estaban congregados los estudiantes estadounidenses

    El jefe de seguridad ordenó a los policías que devolvieran a los estudiantes panameños con el resto, pero en el forcejeo, la bandera panameña se rasgó. Regresaron furiosos, protestando y lanzando piedras. Cuando llegaron a la ciudad, le contaron a la gente y las protestas se extendieron. Las transmisiones de radio hicieron que creciera la indignación y la violencia.

    La lucha por un asta sin bandera: Declaración Moreno-Bunker
    El libro ‘9 de enero de 1964: lo que no te contaron’, no busca restar brillo a la gesta, ni méritos a los héroes. Al contrario, demuestra lo valientes que fueron algunos de los participantes. Archivo

    A las 7:59 p.m. el gobernador interino de la Zona del Canal solicitó al Ejército de Estados Unidos intervenir para retomar el control.

    Ascanio Arosemena, un joven exalumno del Instituto Nacional, fue a socorrer a sus antiguos compañeros cuando se enteró de la noticia. Mientras ayudaba a caminar a Roberto Hurtado, con un brazo sobre sus hombros, fue alcanzado por una bala que perforó su pulmón y aorta. Ascanio fue el primero de los 22 panameños que morirían en esos días.

    La lucha por un asta sin bandera: Declaración Moreno-Bunker
    Fotografía de Ascanio (con el brazo extendido) antes de lo que alcanzara la bala que acabó con su vida. Tomado del libro 'El 9 de enero de 1964: lo que no me contaron'.

    El presidente Chiari, a pesar de sus relaciones familiares y económicas con Estados Unidos, tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y de no restablecerlas hasta que se negociara un nuevo tratado.

    La lucha por un asta sin bandera: Declaración Moreno-Bunker
    Presidente Roberto F. Chiari agarrando la bandera rasgada de los institutores.

    En ese momento, Chiari llamó a su adversario político y candidato presidencial, Miguel “Mike” Moreno. Mike lo había criticado abiertamente, pero había sido canciller (Ministro de Relaciones Exteriores), así que conocía de cerca los temas de tratados, leyes y presiones estadounidenses.

    La lucha por un asta sin bandera: Declaración Moreno-Bunker
    Publicidad de campaña presidencial de Miguel J. Moreno. La Estrella de Panamá. 1963.

    Chiari le pidió dejar las diferencias a un lado y trabajar juntos por una solución para Panamá. Mike aceptó y fue designado como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, donde podía negociar directamente con los estadounidenses.

    La lucha por un asta sin bandera: Declaración Moreno-Bunker
    Artículo de La Estrella de Panama (1964) anunciando que Miguel J. Moreno será el embajador de Panamá en la OEA

    En una de las sesiones, Moreno pronunció su discurso “Yo acuso”, señalando a Estados Unidos como responsable de las agresiones en Panamá.

    La lucha por un asta sin bandera: Declaración Moreno-Bunker
    Portada de La Estrella de Panamá 30 de enero de 1964. Referencia al discurso de Miguel J. Moreno

    Y aunque en un inicio Ellsworth Bunker, representante estadounidense, rechazó su postura, eventualmente ambos lograron un acercamiento. De allí nació la Declaración Moreno–Bunker, mediante la cual ambos países acordaron nombrar embajadores especiales para eliminar las causas del conflicto y trabajar por un tratado más justo y equitativo.

    La lucha por un asta sin bandera: Declaración Moreno-Bunker
    Ellsworth Bunker (izquierda) y Miguel J. Moreno (derecha). La Estrella de Panamá. 1964.

    Ese paso abrió el camino a un largo proceso diplomático que, más de una década después, culminaría con los Tratados Torrijos–Carter, los que finalmente devolvieron el Canal a los panameños.

    José Rodríguez

    Periodista contenido multimedia


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más
    • Ministerio Público recupera $819 mil sustraídos a la CSS a través de alteraciones en el SIPE. Leer más
    • Un arquitecto condenado en el caso Blue Apple participó en un recorrido por la villa diplomática, con las hijas del presidente. Leer más
    • Caso New Business: Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gonzalo Gómez. Leer más
    • Fiscalía imputa cargos a cuatro estudiantes por no justificar el uso de fondos entregados como auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • Ifarhu anuncia segundo pago del PASE-2025 en Panamá Oeste y Veraguas desde el 13 de octubre. Leer más