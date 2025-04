Lo que el IFARHU nunca respondió a los finalistas de oratoria desde 2019

Exclusivo Suscriptores

El Concurso Nacional de Oratoria es la competencia estudiantil más famosa de la historia reciente de Panamá. Uno de los premios que siempre dan es una beca del IFARHU a los 15 finalistas. Incluso hacen campaña y rueda de prensa en medios para ello.

Últimamente han salido videos de exfinalistas de oratoria contando su experiencia con las becas prometidas del IFARHU. Nos dimos a la tarea y contactamos a todos los finalistas que pudimos, y la situación es mucho más turbia.

Los estudiantes que contactamos fueron desde el 2019 en adelante, mayormente bajo la administración de Bernardo “Nando” Meneses e Ileana Molo, que suplantó a Meneses a finales de su gestión. Al principio se publicitaban algunas becas en el extranjero para los ganadores, pero después se transformó en becas de 20 mil y 25 mil dólares para estudiar en cualquier universidad, para cualquier carrera.

Por lo que pudimos corroborar con los participantes, el Concurso de Oratoria no contaba con un convenio formal con el IFARHU durante este periodo. No obstante, año tras año se otorgaban las becas de estudios superiores en cadena nacional.

Al momento en que los muchachos fueron a verificar el estado de sus becas y firmar los documentos, se dieron cuenta de que les estaban dando una beca, pero de auxilio económico. Los mismos que fueron tan controversiales durante la gestión de Meneses.

Pero igual, algunos procedieron con los trámites. Incluso habían sido aceptados por universidades prestigiosas en otros países, solo necesitaban lo que les prometieron.

Pasa el tiempo y nuestros estudiantes de oratoria con auxilios económicos se enfrentaron a un último golpe: eliminaron los auxilios económicos. La poca esperanza que tenían estos estudiantes se transformó en elegir carreras que no estaban en sus planes o quedarse sin beneficio alguno.

Después, del IFARHU se comunicaron con algunos de ellos y les dijeron que solamente podían escoger entre 5 universidades, 4 de ellas panameñas, y que serían en carreras específicas, no las que ellos querían estudiar o a las que ya habían aplicado. A todo esto, el Concurso de Oratoria no se pronunció públicamente sobre este tema, porque eso era tema del IFARHU y no de ellos.

Otros, ya estando fuera del país, se enfrentaron con esta noticia. Ahora enfrentan que los saquen de la universidad porque no hay fondos en el IFARHU para pagarles.

En la actual gestión, el IFARHU mandó un comunicado diciendo que ya tenían el presupuesto para mandar a la Asamblea y que se apruebe. Sin embargo, eso no incluye a los estudiantes más recientes de oratoria y, además, hay que esperar varios meses para que se haga efectivo el pago. Es decir, tenemos estudiantes panameños, en universidades prestigiosas de todas partes del mundo, siendo notificados por su administración de que el IFARHU no ha pagado y que no podrían proceder con sus estudios. Algunos de ellos ya se estaban graduando.

El 100 % de los finalistas de oratoria que entrevistamos para esta investigación no ha podido hacer efectiva su beca que les prometió el IFARHU en el concurso. También denuncian la falta de respaldo por parte del MEDUCA y los organizadores del concurso de oratoria.

Es obvio que muchos no hicieron su trabajo. ¡Pero lo peor del caso es que decepcionaron a nuestros estudiantes panameños y les mostraron la peor cara del servicio público! En buen panameño, valieron bestia, no solo con el futuro de nuestros jóvenes, sino con el de Panamá. Los micrófonos son de ustedes para que den sus declaraciones en este mismo medio.

Un abrazo, en especial a los que salen adelante a través de sus estudios, y nos vemos en el siguiente, Frentiao.