Los dos pasos más importantes para comenzar a cuidar tus finanzas personales

Hey, ¿qué xopá familia? Hoy quiero compartirte dos cosas que cambiaron mi vida financiera.

Lo primero: si te entró un camarón, un pago, una quincena… lo primero que necesitas es crear tu fondo de emergencia. La misma palabra lo dice: es plata para imprevistos fuertes o emergencias de verdad. Nada disque Black Friday, ser tu propio jefe ni “me lo merezco”. Es una plata que tienes de manera segura si ocurre un imprevisto.

En Panamá, la mayoría estamos a una sola emergencia de caer en deudas por muchos años. Un accidente, una enfermedad fuerte, un despido, algo con la casa o la familia.

Pero ¿cuánto deberíamos ahorrar para nuestro fondo de emergencia? De lo que investigué, siempre hablan de entre tres y seis meses de tu salario o de tus gastos fijos. Después de leer buko, mi meta personal es tres meses de mi salario para empezar.

Ahora viene lo segundo. Para saber cómo ahorrar, hay que saber en qué se nos va la plata, y eso solo se puede hacer con un presupuesto. Siempre me lo decían o lo veía en videos, pero siempre lo chifeaba. Ahora sé que es brutalmente necesario.

Yo lo hice en la computadora, pero igual se puede hacer en papel. Primero, pongo ingresos: lo que realmente me entra al mes o la quincena. Después, anoté mis gastos fijos: alquiler, luz, súper, transporte, el plan del celular, etc. Todo lo que sí o sí tengo que pagar.

Ahora, aquí es lo que me hizo abrir los ojos. Me fui a mi banca en línea y revisé mis últimas transacciones de esta quincena, apunté absolutamente todo y lo puse en una categoría.

Me di cuenta de que en la última quincena me había fumigado 70 palos en aplicaciones de transporte… ¡70! Y ni me di cuenta, porque uno lo pide muerto de la risa. ¡Y también, comiendo afuera, me fumigué alrededor de 50 palos yo solito!

Sumé todos los gastos y comparé con mis ingresos. Aquí fue cuando entendí en qué se me iba la plata y dónde podía recortar. En mi caso, comer lo menos posible afuera y organizarme bien para usar transporte público siempre que pueda.

Algo que te puede ayudar es usar aplicaciones móviles para registrar lo que gastas en el día y así ver en qué se te va la plata. Ya con mis números claros, vi cuánto podía guardar cada mes para mi fondo de emergencia.

Eso sí, me va a tomar un buen tiempo, tal vez hasta más de un año lograr mi fondo de emergencia, pero lo que más quiero ahorita es tener ese colchón financiero. Después me sale la bruja y no sabría qué hacer.

Un truco: en vez de esperar a ver si te sobra algo para ahorrar… apenas te pagan, ahorra una parte y haz como si no existiera.

Y otro es que uses la regla 50/30/20: 50 % para tus gastos fijos, 30 % para tus gastos opcionales o gustos y 20 % para ahorro. Usa lo que mejor te resulte para ahorrar, presupuestar y que se ajuste a tu vida y a la de tus seres queridos.

Espero que te sirva mucho y que empieces a ahorrar desde hoy, así sea un poquito. Un abrazo y nos vemos en la siguiente.