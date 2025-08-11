Ponle la firma: lo que nunca te explicaron de los tratados de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En la escuela nos mandaron a aprender acerca de los tratados: Tratado Hay-Bunau Varilla, Herrán-Hay, Torrijos-Carter y por lo menos cuando yo lo aprendí, era bastante pesado, sin contar el relajo que se forma en el salón. Pero, ¿cómo sería aprenderla si te echara el cuento un pasiero? ¿Un fren?

Por eso nos dimos a la tarea de aportar a la educación panameña, compartiendo parte de la historia de Panamá a través de los tratados que hemos hecho con los Estados Unidos, que dicho sea de paso, es una materia que están impartiendo en las escuelas.

La razón por la cual ahora yo, un panameño, puede ir a la biblioteca del canal de Panamá “Roberto F. Chiari”, antigua Balboa High School, es gracias a la lucha de muchos panameños que dieron como resultado varios tratados.

Pero antes de echar los cuentos de los tratados, ¿qué se supone que es un tratado?

¿Qué es un tratado?

Un tratado es muy similar a un contrato. Es un compromiso por escrito de algo que van a hacer y esperan recibir. Si están de acuerdo firman o si no, no. Si se firma, ambas o todas las partes se comprometen a cumplir lo escrito.

Ahora, en vez de que sea un contrato entre personas o empresas, un tratado es como un contrato entre países.

Es donde los países se comprometen por escrito de lo que estarán haciendo y de lo que se espera conseguir

No importa si se llama tratado, convención, pacto, acuerdo internacional o cualquier otro nombre. Lo importante de los tratados es que genere obligaciones, derechos y que existan las maneras de cumplirlo. Si es así, independientemente del nombre que se lo ponga, es un tratado.

Pasos de los tratados

El primer paso es que los países se ponen de acuerdo en qué es lo que va a decir en el texto del tratado. Aquí se negocia mucho porque cada palabrita puede convertirse en una diferencia enorme en el país cuando se implemente.

Después de que se ponen de acuerdo en el texto entre los países, ocurre la adopción, que es decir “offy, esta es la versión final”

Entonces ya después de la adopción, la revisan y ya está abierta para la firma. La firma es la voluntad de obligarse a cumplir lo que está escrito.

Ojo, aun cuando lo firma el presidente, el canciller o el ministro de relaciones exteriores (que son quienes deberían ver estos temas internacionales) Aun no significa que ya el país está obligado a cumplirlo. El documento firmado se manda a los respectivos países y viene una de las partes más importantes: la ratificación.

Por más que quisiera que significara algo con ratas y ratones, realmente tiene que ver con que se confirme si el país en verdad quiere, y tiene la voluntad de cumplir lo que se escribió, pero no a través del presidente o del canciller

La ratificación normalmente ocurre en la asamblea de diputados de cada país. Esto sirve para asegurar que los representantes de los países, ya sea el presidente o el canciller no se hayan excedido de sus funciones y comprometan al país a algo que no pueden o no quieren cumplir. El contrapeso en la decisión en Panamá sería la asamblea nacional. En el caso de Estados Unidos sería el Congreso (que hacen básicamente lo mismo).

Es decir “offy, nosotros como país aceptamos oficialmente este acuerdo y nos comprometemos a cumplirlo”.

Este tiempo de discusión para la ratificación ayuda a que el Estado se organice en caso tal de que lo vaya a cumplir y que también la población tenga la oportunidad de manifestarse, protestar y dar opiniones ya sea a favor o en contra, como vamos a ver en repetidas ocasiones en Panamá, donde hubo varias protestas, así como en Estados Unidos.

La ratificación ocurre en cada país con el tratado en el idioma que usen. Dependiendo del país donde estés, así mismo cambia el orden de los apellidos en el tratado. Por ejemplo, el tratado Alfaro-Kellog, se llama así solo en Panamá. En Estados Unidos es el tratado Kellog-Alfaro.

Concesión

Una palabra que vamos a oír mucho en esta serie es “concesión”. Es cuando un país cede o da algo a otro país como parte de las negociaciones. Normalmente ceden territorios, servicios, recursos, incluso recursos naturales por un tiempo, pero lo cede bajo condiciones, derechos y obligaciones. Yo te doy esto a cambio de lo otro.

Lugares históricos que vamos a ver

En los tratados entre Panamá y Estados Unidos, vamos a ver lugares muy importantes para nuestra historia pero que personalmente ni sabía y pasaba caminando por ahí varias veces.

Como el Parque de los Mil Días, donde se desarrolló una de las batallas de la Guerra de los Mil Días. Fue una de las peores guerras que ha tenido Colombia cuando éramos parte de ella. Muchos panameños murieron y fue muy importante para nuestra separación de Colombia. Si no saben cuál es, es donde está la estatua de Gandhi por la 5 de mayo.

El Parque Remón Cantera que está al lado de la asamblea, que no la usamos mucho, pero es uno de los recuerdos más presentes del expresidente en conjunto con su icónica frase “ni millones, ni limosnas, queremos justicia”

Plaza Catedral, donde Manuel Amador Guerrero recorrió las calles buscando apoyo cuando supo que los soldados colombianos llegaron a Panamá y la separación corría peligro, pero que al final del día, en el Hotel Central, se reunieron los conjurados con la nueva bandera para declarar el primer momento de nuestra república de Panamá.

En fin, muchos lugares que ahora jugamos o parkeamos con la familia y fueron cruciales para tener el país que tenemos y ser los panameños que somos.

Tratados famosos en la historia y en otros países

Aprender de nuestros tratados también nos ayuda a entender cómo otros tratados de otras épocas y de otros continentes funcionan y nos afectaron.

Como el tratado de Tordesillas entre España y Portugal, que puso una línea que dividió América. Lo que estaba a la derecha, lo podían conquistar los portugueses y a la izquierda, lo que podían conquistar los españoles.

Por eso es que Brasil habla portugués y el resto de Latinoamérica habla español. En parte por ese tratado, nosotros en Panamá hablamos en español.

Reservas

Nosotros estamos claritos de que hablar de historia es muy delicado, porque la historia cambia bastante dependiendo de quién escriba de ella, de qué libros uno lea, en que evidencia se basa la información. Las versiones cambian mucho dependiendo quién te la cuente. Ya nosotros sabemos, y es saludable, que no todo el mundo estará de acuerdo con lo que decimos, en especial historiadores, políticos y colegas periodistas.

Pero eso es exactamente también lo que buscamos, que podamos conversar y traer nuevas evidencias a la mesa. Contar y acercarnos a nuestra historia de la mejor manera posible para así aprender de ella.

Nosotros investigamos lo más que podemos dentro del tiempo que pudimos, y sabemos que no vamos a poder leer todos los libros del tema o contar todo lo que pasó, pero hacemos lo mejor que podemos para traerles la mejor versión que podemos contar, de fuentes que confiamos y sobre todo muchos libros, de varios autores, para tener la mayor cantidad de versiones posibles.

La historia de Panamá a través de sus tratados

Al final, esta es nuestra historia, contada con responsabilidad, a nuestra manera. Porque si queremos hacer historia, tenemos que conocer la nuestra.

Después de estas entregas, el ser panameño o panameña, te significará algo completamente diferente, y a eso…le ponemos la firma.

Bienvenidos a ¡Ponle la firma!: la historia de Panamá, contada a través de sus tratados y a nuestra manera.

Un abrazo y nos vemos en nuestra siguiente entrega con el tratado Herrán-Hay.