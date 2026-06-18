¿Por qué hay una bandera en la cima del Cerro Ancón?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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“Ya no guardas las huellas de mis pasos,

ya no eres mío, idolatrado Ancón.

Que ya el destino desató los lazos

que en tu falda formó mi corazón".

Esta poesía se enseña en la mayoría de las escuelas de la Ciudad de Panamá, haciendo referencia al Cerro Ancón, y lo reconocemos porque hay una enorme bandera en su cima. Pero ¿cuándo pusieron esa bandera? Y más importante, ¿por qué?

Un “ancón” es una bahía natural, pequeña y redondeada donde los barcos de antes podían refugiarse del mar abierto. El cerro más grande de la ciudad estaba al lado de un ancón, así que le llamaron Cerro Ancón.

Foto del Cerro Ancón visto desde la Ciudad de Panamá en 1875. Fotografìa de Eadweard Muybridge. Wikimedia Commons

En la cima había un ojo de agua y caía un chorro hacia el mar. Las personas aprovechaban ese chorro para sus actividades diarias como lavar y recolectar agua. A una comunidad que usaba ese chorro le llamaron “Chorrillo”.

¿Qué se hizo tu chorrillo?

¿Su corriente al pisarla un extraño se secó?

Su cristalina, bienhechora fuente

en el abismo del no ser se hundió.

En 1903, Panamá se separó de Colombia con ayuda de Estados Unidos, pero ese respaldo tuvo un costo: el Tratado Hay-Bunau Varilla, que le cedió a EEUU una franja de tierra a ambos lados del canal. Esa franja se llamó la Zona del Canal, y el Cerro Ancón quedó dentro de ella.

Mapa de la zona del canal de la CIA de Estados Unidos. 12/4/1981. Wikimedia Commons

Para muchos panameños significó ver cómo lugares queridos quedaban del otro lado de un territorio extranjero en su propio país. Amelia Denis de Icaza lo vivió en carne propia.

Tras casarse en su juventud, la poetisa se mudó a Nicaragua y, años más tarde, residió en Guatemala por casi dos décadas debido a los negocios de su segundo esposo, José María Icaza. Posteriormente, volvió y se estableció definitivamente en Nicaragua.

Llevaba más de veinte años fuera de su tierra cuando, en 1906, visitó Panamá y se encontró con esta nueva realidad.

Entre el dolor y la frustración, escribió un poema cargado de nostalgia e impotencia llamado “Al cerro Ancón” a manera de protesta y desahogo de lo que le arrebataron. Amelia Denis de Icaza falleció en Nicaragua 5 años después de publicarlo.

“Sé que no eres el mismo

quiero verte y de lejos tu cima contemplar

me queda el corazón para quererte,

ya que no puedo junto a ti llorar".

En 1911, el mismo año de su muerte, los maestros de las escuelas primarias de barrios como Santa Ana llevaron a los alumnos a la cima para que vieran el lugar por última vez porque iba a ser cerrado a los panameños definitivamente.

Durante décadas, los panameños lucharon para eliminar el tratado Hay-Bunau Varilla y que la Zona del Canal fuera devuelta. Los sucesos del 9 de enero de 1964 (día de los mártires) fueron el punto de quiebre que finalmente abrió la puerta para negociar un nuevo tratado.

En los años setenta, bajo el régimen militar Torrijista, Aristides Royo y Rómulo Escobar Bethancourt, representando a Panamá, estaban negociando los nuevos tratados con la delegación estadounidense.

En medio de las conversaciones, Aristides y Rómulo querían hablar del Cerro Ancón ya que los negociadores estadounidenses se resistían a devolverlo (en parte porque había un búnker militar).

Según el documental Historias no contadas de los Tratados Torrijos Carter de SerTV, Rómulo incentivó a Aristides para que declamara el poema de Amelia frente a los negociadores. Aristides después admitió sentir vergüenza de decir una poesía en un lugar tan formal. Recitó las primeras estrofas como si supiera todo el poema (aunque en realidad solo se sabía la primera parte). Incluso Aristides contó que su madre, cuando era una niña de 7 años, estuvo en esa excursión de niños que fueron llevados a jugar por última vez en el Cerro Ancón porque lo iban a cerrar a los panameños. Pero funcionó, los estadounidenses, aunque reacios, terminaron cediendo. Y no solo eso: El Cerro Ancón figuró entre las primeras áreas revertidas a Panamá el 1 de octubre de 1979.

Aprobados los nuevos tratados (que pasarían en la historia como los tratados Torrijos-Carter), la Zona del Canal empezaría a retornar a Panamá el 1 de octubre de 1979.

Publicidad en portada del diario Matutino para la concentraciòn del 1 de octubre de 1979. Extraìdo de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

Ese día mientras los residentes de la zona o “zonians” se reunieron para bajar su bandera en varios puntos de la zona del canal por última vez, el gobierno panameño preparaba su propio evento en la cima del Cerro Ancón.

Soldados estadounidenses bajando la bandera de su paìs por ùltima vez en la zona del canal. Diario La Repùblica. 1 de octubre de 1979. Extraìdo de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

Autoridades bajando por ùltima vez la bandera de Estados Unidos en la Zona del Canal. Publicado en el diario Crìtica. 1 de octubre de 1979. Extraìdo de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

Residentes de la Zona del Canal o "zonians" asistiendo a la ceremonia para bajar por ùltima vez su bandera en el Edificio de la administraciòn. Publicado en el diario La Repùblica. 1 de octubre de 1979. Extraìdo de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

Cerca de las 6:30 a.m., Aristides Royo (ahora como presidente) llamó al general Omar Torrijos para coordinar su llegada al cerro, pero su respuesta lo sorprendió: “Yo no voy. Tú eres el presidente de la República, a ti te corresponde eso”.

Royo intentó presionar a Torrijos diciéndole que él era el símbolo del evento, que si era así, entonces él tampoco asistiría, pero Torrijos no cedió y le recordó que había presidentes de otros países esperando el evento.

Royo sabía que no podía echarse para atrás. A las 8 de la mañana subió a la cima. Acompañado de los presidentes invitados, presionó un botón que hizo que lentamente subiera por primera vez una bandera panameña en el cerro Ancón, como muestra de que ese día, Panamá empezaba a ser un solo territorio, bajo una sola bandera.

Aristides Royo e invitados especiales en el evento para izar la bandera panameña en el Cerro Ancón por primera vez. Diario La República. 1 de octubre de 1979. Extraído de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

Después bajaron del cerro y se dirigieron a la base aérea de Albrook (cerca del actual Aeropuerto Marcos A. Gelabert) donde miles de panameños fueron convocados para celebrar.

Entre la gente emocionada, presidentes de toda Latinoamérica, el vicepresidente de Estados Unidos y la mamá de Ascanio Arosemena (nuestro primer mártir del 9 de enero), el presidente Aristides Royo caminó al podio y dio un discurso que estuvimos esperando 75 años para oír:

“Hoy hemos entrado a la zona del canal por la puerta ancha de la dignidad, del patriotismo y de las luchas libradas por el pueblo panameño. A partir de este momento y flameando orgullosa nuestra bandera en la cima del Cerro Ancón…”

Portada del diario La Estrella de Panamá con bandera en el Cerro Ancón por primera vez y extracto del discurso del presidente Aristides Royo. 2 de octubre de 1979. Extraído de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

Los restos de Amelia fueron trasladados a Panamá y reposan en el cementerio Amador. En su tumba hay unas bancas y si te sientas, podrás ver el cerro Ancón con la bandera panameña en la cima. Lo que Amelia soñó…

Soñaba yo con mi regreso un día,

de rodillas mi tierra saludar

contarle mi nostalgia, mi agonía,

y a su sombra tranquila descansar.

Portada del diario La República con la bandera panameña en el Cerro Ancón. 1 de octubre de 1979. Extraído de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.